Hallan los primeros casos de pederastia en el metaverso: varios hombres adultos realizan propuestas sexuales a niños

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación que permite consultar noticias de última hora, ver películas o series, leer el contenido de las redes sociales y hablar con nuestros amigos o familiares de manera inmediata. Sin embargo, 'no es oro todo lo que reluce', debido a que Internet posee una cara oculta que no es 'agradable' para los usuarios.

La deep web es el contenido que no está incluido por los motores de búsqueda convencionales, además, en estas páginas destacan los foros de hackers, la compraventa de armas y la pornografía ilegal.

Desafortunadamente, estos vídeos para adultos se pueden encontrar fácilmente por cualquier navegador, sabiendo que algunos de ellos están relacionados con la pederastia. Pero, ¿estas prácticas sexuales pueden 'colarse' en los mundos de la realidad virtual?

La periodista Jess Sherwood ha realizado una investigación para la BBC donde indica que se creó un perfil falso en el videojuego VRChat para hacerse pasar por una niña de trece años en el metaverso. Este medio de comunicación aclara que la aplicación está al alcance de cualquier usuario.

Independientemente de la edad, Sherwood pudo acceder a las salas donde los avatares simulaban sexo y numerosos hombres adultos se le acercaban.

"Definitivamente, VRChat parecía más un patio de recreo para adultos que para niños" - Jess Sherwood.

La periodista indica que “los niños se mezclan libremente con los adultos”, añadiendo que los “avatares pueden desnudarse, hacer cosas indescriptibles y jugar a roles eróticos”.

Según señala BBC, “Meta dice que tiene herramientas que permiten a los jugadores bloquear a otros usuarios”, además, “está buscando hacer mejoras de seguridad a medida que aprende cómo interactúan las personas en estos espacios”.

Sherwood cuenta que los hombres adultos le preguntaban por qué no estaba en la escuela, invitándola a participar en actos sexuales de la realidad virtual. Ante esta situación, las opciones eran quedarse y mirar, pasar a otra habitación o unirse. Puede sonar escalofriante, pero la periodista afirma que le ordenaron hacer determinadas acciones.

En el artículo se puede leer una descripción que realiza la periodista sobre las habitaciones donde se producen estos actos, afirmando que estaban sexualizadas en neón rosa, se exhibían juguetes sexuales y la música era controlada por los jugadores.

BBC le preguntó a Andy Burrows (director de Políticas de Seguridad Infantil Online de la National Society for the Prevention of Cruelty to Children) qué opinaba sobre la situación: “Se trata de niños expuestos a experiencias totalmente inapropiadas, increíblemente dañinas. Las empresas han aprendido poco de lo que ocurre en las redes sociales. Este es un producto peligroso por su diseño y por su supervisión negligente. Estamos viendo una realidad virtual donde no se ha tenido nada en cuenta la seguridad”.

Por otro lado, VRChat afirmaba para BBC que está “trabajando duro para convertirse en un lugar seguro y acogedor para todos. El comportamiento depredador y tóxico no tiene cabida en la plataforma”.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.