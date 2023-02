Se acabó el 3G: las grandes operadoras están apagando por fin sus redes y así te va a afectar

La conexión 3G ha sido durante varios años muy útil para aquellas zonas en las que el 4G no llegaba, pero a medida que el 5G va ganando terreno, su desaparición es casi un hecho. Hace poco Orange anunció que la semana que viene estará disponible en cuatro ciudades españolas (Valencia, Sevilla, Barcelona y Madrid) una red comercial con '5G real' y esto es el principio de un largo trabajo de las principales operadoras, que harán que se pueda prescindir de la tercera generación.

El motivo por el que las redes 3G se mantenían operativas era la falta de conexión 4G en algunos dispositivos. Cuando un móvil no podía acceder al 4G, utilizaba el 3G para seguir conectado. Sin embargo, conforme se va invirtiendo en infraestructura que permita disponer de tecnología 5G, las empresas de telecomunicación irán abandonando el servicio anterior.

Inicialmente, las operadoras iban a 'apagar' las redes 3G en España en 2020, pero el proceso terminó retrasándose y las nuevas fechas iban desde 2022 al 2024. El año pasado ya comenzaron las pruebas para el apagón de dicha tecnología, pero el trabajo que queda por hacer todavía es mucho, por lo que se espera que finalmente no terminen hasta el 2025.

El fin del 3G implicará que se ahorre energía, ya que el 3G es un sistema de telefonía móvil desfasado que ya casi no se utiliza. Según un estudio de Vodafone de 2021, dejar de usar estas redes en el país suponían un ahorro de 52GWh anuales. Además, se liberaban frecuencias que podían emplearse para el 4G o el 5G, mucho más eficientes.

El comienzo del apagón de la señal 3G

Vodafone empezó a probar la desconexión del 3G en Talavera de la Reina (Toledo) y Badalona (Barcelona) a principios de 2022. Dado que el proceso implicaba que algunos usuarios se viesen afectados al tener móviles sin acceso al 4G, la empresa creó un grupo especial de asistencia para asesorarlos.

La teleoperadora era consciente que habría perjudicados y, por ello, el apagón de la señal 3G llevará bastante tiempo. Las empresas deberán analizar los afectados de cada lugar y alertarles que deben renovar su terminal a una con cobertura 4G para no perder el servicio de datos móviles.

Al comenzar el proceso en 2022, se estima que las redes 3G de Vodafone dejen de estar operativas en toda España en 2024. En el caso de Telefónica, los resultados finales se verán en 2025, y Orange no tiene intención de prescindir del 3G hasta 2025, pese haber sido la primera en anunciar una red comercial de '5G real' en el territorio.

🎉 🎊 Lanzamos nuestra Red 5G SA, la evolución de la red 5G que permite el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones que anticipan el futuro https://t.co/Gl8a8zjNsy #OrangeRed #Orange5G — Orange España (@orange_es) February 13, 2023

Los principales afectados

Las personas con un Operador Móvil Virtual (OMV) de Vodafone serán las más afectadas con la desaparición del 3G, ya que, por ejemplo, Lowi no soporta VoLTE (llamadas 4G). Sin embargo, la decisión de la operadora de deshacerse de esta señal lo más probable es que se traduzca en acceso al VoLTE con todos sus servicios. De momento, la solución más sencilla para los clientes será hacer llamadas de voz por apps como WhatsApp o Telegram.

Por otro lado, los usuarios con móviles que no tienen compatibilidad con el 4G tendrán que cambiarse de teléfono si quieren seguir navegando con datos móviles. Podrán hacer el cambio a un smartphone con 4G o a uno con 5G, ahora que parece que el 5G+ va a comenzar a llegar a España.

Aunque la principal preocupación es que la cobertura 4G no llegue a entornos rurales, las marcas de telecomunicaciones españolas dicen que no habrá problema. El espectro del 3G pasará al 4G y no debería notarse una diferencia de cobertura. Sin embargo, hay quien afirma que habrá zonas en las que no llegará y que se tendrá que recurrir al 2G, que sí que sigue operativo, pero que ofrece una velocidad de conexión mucho menor y no permite llamar y conectarse a Internet a la vez.

La razón por la que el 2G continuará con nosotros y el 3G tiene fecha de caducidad es que la mayoría de dispositivos IoT actuales usan este tipo de conexión. Además, el servicio eCall funciona con esta tecnología (aunque está previsto que se actualice al 4G o 5G). Este último servicio se implementa obligatoriamente en todos los nuevos vehículos que se fabrican y que permite llamar de forma automática a emergencias cuando hay un accidente.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.