Piel de naranja a raya con estos aceites anticelulíticos (¡de menos de 17 euros!) para lucir piernas este verano

Que no cunda el pánico: no eres la única persona con celulitis sobre la faz de la tierra. De hecho, es una de las afecciones que más sufren el común de los mortales. Esta acumulación de agua, grasa y residuos en la capa interna de la piel crea una sensación de irregularidad en la dermis que se manifiesta en una textura parecida a la piel de naranja en zonas como las nalgas, los muslos, las caderas y el abdomen. Por ello, son muchos los que apuestan por la búsqueda de soluciones que les permitan deshacernos de ella. Así, aunque es una cuestión estética que cada vez aceptamos más en nuestro cuerpo, también puede conllevar cuestiones de salud y, por ello, merece la pena prestarle atención y tomar las medidas oportunas.

Claro que, si queremos conseguir buenos resultados, debemos optar por fórmulas eficaces que no hagan promesas milagrosas que no van a cumplir. Y es que hay que ser consciente que deshacerse al 100% de esta afección es complicado, pero sí que podemos minimizar su impacto si damos con los cosméticos adecuados. Los aceites anticelulíticos pueden ser de gran ayuda gracias a sus formulación ya que, igual que ocurre con los sérums que empleamos para el rostro, cuentan con ingredientes activos concentrados que ofrecen más efectividad que otras propuestas. Si no sabes con cuál quedarte, bajo estas líneas seleccionamos tres de nuestros favoritos. ¿Preparados para lucir piernas este verano?

- Un triple acción: drenante, quemagrasas y reafirmante. Este concentrado en aceites esenciales, equilibra y nutre para conseguir una piel más radiante y saludable, así como para eliminar la piel de naranja en las piernas. Además, reafirma y tonifica, gracias a sus poderosos ingredientes 100% naturales, pues penetra la piel más eficazmente que cualquier crema anticelulítica y actúa directamente contra el exceso de grasa corporal.

- En versión sérum, para una rápida absorción. Este tratamiento con aceite de abedul, romero, eucalipto, naranja y argán ayuda a activar el metabolismo de la piel favoreciendo la movilización de la grasa y la microcirculación eliminando el exceso de líquidos en la piel. Es de fácil aplicación y rápida absorción, por lo que no necesitas mucho tiempo para disfrutar de sus beneficios.

- Para los que buscan una loción reductora y reafirmante. Su avanzada fórmula con extractos biológicos de hojas jóvenes de abedul, de romero y de rusco activa el metabolismo de la piel y facilita la circulación de líquidos. Así, su uso constante mediante el masaje previene y mejora el estado de la celulitis. ¿Te animas a comprobarlo?

