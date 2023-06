Los superalimentos fermentados que potenciarán tu cerebro para que rindas en época de exámenes

Llegamos a la época más calurosa del año en España y el calor empieza a hacer sus efectos: nos desconcentra y nos mantiene adormilados, lo que es especialmente preocupante en época de exámenes. Por eso es importante darle a nuestro cerebro el combustible que necesita para aguantar un poco más al 100% antes de unas merecidas vacaciones.

Los alimentos fermentados, cuyo origen se remonta a antiguas civilizaciones como la griega o la egipcia, en donde se usaban para evitar infecciones, tienen numerosos beneficios para el intestino y el cerebro. Por eso son una gran opción en esta época de exámenes. Pero, ¿qué son exactamente y cuáles son estos beneficios para la salud?

¿Cómo se produce la fermentación?



Seguro que has oído hablar del kéfir o la kombucha, pero todavía no tienes claro qué son, o cómo se fabrican. Empezando por el principio: la fermentación es un proceso en el que los alimentos son colonizados por bacterias que se alimentan de azúcares y los convierten en ácido láctico. Por eso, es imprescindible que para realizar la fermentación, este contenga azúcar.

Al comer un alimento fermentado, estamos comiendo también las bacterias vivas que hay en él, y que se incorporan a nuestra flora intestinal, aportándonos numerosos beneficios, no solo sobre la salud digestiva, sino también sobre el sistema inmune y la salud mental.

Sobre este último beneficio, el que tiene que ver con el cerebro, un estudio en su etapa inicial, llevado a cabo por investigadores de APC Microbiome, University College Cork y Teagasc, ya ha desvelado que más de 200 alimentos analizados están demostrando ser muy beneficiosos para la salud mental.

Tipos de fermentación



Existen numerosas formas de llevar a cabo esta fermentación, aunque podrían clasificarse en dos grandes grupos, las que se producen en presencia de oxígeno y las que lo hacen en ausencia de oxígeno.

El mismo estudio que demostraba haber encontrado numerosos beneficios cognitivos en los productos fermentados afirma que “aquellos fermentados a base de azúcar y a base de verduras son cómo ganar la lotería cuando se trata de la salud intestinal y cerebral".

Parece una afirmación curiosa, puesto que todo aquello relacionado con el azúcar tiende a demonizar, pero los investigadores explican que “el azúcar fermentado toma el sustrato del azúcar en bruto y lo convierte en una gran cantidad de metabolitos con un efecto muy beneficioso en quien lo recibe”.

Los mejores alimentos fermentados



Los beneficios a nivel cognitivo y para la memoria son algunos de los beneficios probados de estos alimentos:

El chucrut , que se produce de la fermentación del repollo o col blanca.

, que se produce de la fermentación del repollo o col blanca. El miso o el shoyu una pasta fermentada de soja y otros cereales como el trigo, el arroz o la cebada con el hongo Aspergillus Oryzae.

una pasta fermentada de soja y otros cereales como el trigo, el arroz o la cebada con el hongo Aspergillus Oryzae. El kimchi , una col china fermentada y producto estrella de la cultura coreana.

, una col china fermentada y producto estrella de la cultura coreana. El té kombucha a partir de té negro o verde, de tradición china, rusa o alemana.

a partir de té negro o verde, de tradición china, rusa o alemana. El natto , una fermentación a partir de la semilla de la soja, menos conocido y menos conocido en países occidentales.

, una fermentación a partir de la semilla de la soja, menos conocido y menos conocido en países occidentales. Vegetales encurtidos en salmuera o vinagre como los pepinillos o aceitunas, así como la zanahoria, remolacha, rábano, berenjena, el brócoli, la coliflor, el apio o el hinojo.

como los pepinillos o aceitunas, así como la zanahoria, remolacha, rábano, berenjena, el brócoli, la coliflor, el apio o el hinojo. El yogur o el kéfir y el queso crudo, cuyas bifidobacterias son ya mundialmente conocidas.

o el y el queso crudo, cuyas bifidobacterias son ya mundialmente conocidas. El pan artesanal.

