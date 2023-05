Estos alimentos aumentan el riesgo de sufrir depresión, según un estudio

El cuerpo humano es un complejo mecanismo en el que todas las partes, funciones y procesos están íntimamente relacionados. Por ello, es lógico que la alimentación influya de manera evidente en todos los aspectos de nuestra salud, incluyendo la salud mental.

En este sentido, en las últimas décadas se han ido produciendo cambios en la alimentación de las personas en todo el mundo que pueden relacionarse con la evolución de la incidencia de diversas enfermedades. Por ejemplo, prácticamente todo lo que comemos está procesado (simplemente el hecho de cocinar se considera 'procesar' los alimentos'), pero cada vez es más común que una buena parte de nuestra alimentación se base en productos 'ultraprocesados', o procesados industrialmente.

Un riesgo un 23% mayor

Como apunta el portal de noticias sobre salud Medical News Today, la comida ultraprocesada contiene ingredientes que no son habituales en las cocinas de cada casa. Se diseña para ser ampliamente rentable para el fabricante (ingredientes de bajo precio, larga vida útil), conveniente (lista para consumir) y altamente atractiva para el consumidor. Estas cualidades suelen conllevar un compromiso para nuestra salud: ahora, un estudio publicado en el medio especializado Journal of Affective Disorders ha encontrado que el consumo excesivo de estos productos aumenta el riesgo de padecer trastornos anímicos como la depresión.

El trabajo analiza datos recopilados a lo largo de 15 años de más de 23.000 personas participantes en el Melbourne Collaborative Cohort Study, una encuesta que explora el efecto de la dieta y el estilo de vida en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.

Concretamente, los autores dividieron la cohorte en cuartiles en base a qué proporción de su ingesta energética provenía de alimentos ultraprocesados. Para aquellos en el cuartil más alto, las comidas ultraprocesadas representaban el 37,1% de la masa ingerida total y casi la mitad de la ingesta energética; para los que estaban en el más bajo, era de media un 15,9% de la masa total y un 30,8% de la energía.

La alimentación y la depresión

Tras ajustar otros factores como las características sociodemográficas, el estilo de vida y otras conductas relacionadas con la salud, los investigadores encontraron que aquellos en el cuartil más elevado tenían un riesgo un 23% mayor de mostrar "malestar psicológico elevado", un marcador de la depresión, durante el seguimiento realizado.

Este hallazgo resulta consistente con algunas teorías que relacionan la ingesta de este tipo de alimentos (altos en carbohidratos y grasas saturadas y bajos en proteínas y fibra) con marcadores elevados de inflamación, a su vez estrechamente relacionada con la depresión. Por otra parte, cabe apuntar que este tipo de productos suelen ser bajos en micronutrientes como las vitaminas B12, D o E, la niacina, el cobre, el hierro, el fósforo, el magnesio, el selenio o el zinc, lo que también puede tener un impacto significativo sobre la salud mental.

De la misma manera, este tipo de patrones dietéticos se han asociado con otras enfermedades crónicas como el riesgo de obesidad, enfermedades cardiovasculares o cáncer colorrectal. Por todo ello, sobran los motivos para cuidar el papel que estos alimentos juegan en nuestra dieta habitual.

