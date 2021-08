Kombucha, la bebida de moda: ¿qué sabor tiene? ¿Son reales sus beneficios? ¿Quién no debería tomarlo?

En los últimos tiempos se ha puesto muy de moda el té kombucha, una bebida de fermentación natural a la que se le atribuyen diferentes beneficios y que muchas personas toman por considerarse plenamente saludable. Sin embargo, no hay ningún alimento milagroso y esta bebida tiene algunas contraindicaciones.

Es por ello que, ante el desconocimiento sobre los beneficios reales del té kombucha y los muchos mitos que circulan alrededor de esta bebida, la Organización de Consumidores y Usuarios ha querido alertar sobre sus contraindicaciones y contar sus verdaderas características y beneficios.

¿Qué es el té kombucha?

La kombucha es una bebida que se elabora a partir de té endulzado que ha sido fermentado por una colonia simbiótica de bacterias y levadura. Esta colonia se conoce como Scoby. Los microorganismos actúan sobre el té produciendo CO2 y ácido acético y pequeñas cantidades de alcohol, dando lugar al particular y efervescente sabor de esta bebida.

En cuanto a ese sabor, varía en función de la fermentación, que puede durar entre 7 y 30 días. Cuanto menos tiempo fermente, el sabor de la kombucha será más dulce y suave, según la OCU.

¿Cuáles son sus propiedades nutricionales?

Al igual que otros tipos de té, la kombucha es una bebida que no posee muchas características nutricionales, ya que solamente destaca su contenido en vitamina B y algunos aminoácidos, aunque también puede tener, debido a la fermentación, compuestos como enzimas y ácidos orgánicos a los que se les atribuyen efectos beneficiosos para el organismo.

¿Son reales los beneficios de la kombucha?

El té kombucha se ha puesto de moda, en gran medida, gracias a los muchos beneficios que se le atribuyen y que están relacionados directamente con el correcto funcionamiento del organismo, sobre todo, en relación a su carácter de bebida fermentada probiótica.

Algunos de estos supuestos beneficios, tal y como recoge la OCU, son:

Mejora los problemas digestivos

Fortalece el sistema inmune

Normaliza la presión arterial

Combate la artritis y el dolor de articulaciones

Previene la pérdida de memoria

Sin embargo, también la OCU indica que ninguno de estos beneficios ha sido demostrado científicamente, por lo que no hay nada que garantice estas propiedades tan beneficiosas.

Contraindicaciones del té kombucha

En primer lugar hay que saber que el tipo de bacterias y hongos que lleva la kombucha puede variar según el tipo de té, el tiempo de fermentación o los microorganismos que haya presentes en el lugar donde se prepare la bebida.

Esto es debido a que es un conjunto vivo y su composición va cambiando conforme al medio, por lo que su preparación y la conservación de la colonia requieren unas precauciones higiénicas especiales.

Por otro lado, como esta bebida no está pasteurizada, "el té kombucha no es recomendable para personas que tengan alguna patología intestinal o del sistema inmunológico, mujeres embarazadas que no hayan consumido antes este alimento, mujeres lactantes y niños menores de 5 años", explica la OCU.

También hay que tener en cuenta que hay que consumirse en cantidades moderadas, ya que en exceso puede producir malestar digestivo (diarrea, flatulencia…). Si bien es cierto que la cantidad de alcohol es muy pequeña, su presencia debe tenerse en cuenta en casos de personas con problemas de alcoholismo o en fase de recuperación.