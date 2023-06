El ingrediente que a simple vista parece saludable y aumenta el riesgo de cáncer según la OMS

El simple gesto de prepararse un café a primera hora de la mañana o después de comer lleva implícito en más de una ocasión echarle algún tipo de edulcorante artificial con el que endulzar el característico sabor amargo de este estimulante. Este endulzante, más conocido como sacarina, se utiliza cada vez más en España como sustitutivo del azúcar.

Sin embargo, aunque durante años se ha ganado la fama de saludable, a la vez que se demonizaba al azúcar como un alimento malo, la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado acerca de los riesgos para salud y, de entre todos, cuál es más recomendable para cuidar la dieta. Pero todavía hay más. Asimismo, este organismo internacional sostiene que consumir alguno de ellos aumenta el riesgo cardiovascular, aunque nuevas evidencias sugerirían que sus daños van incluso a más.

Este es, en resumen, la conclusión a la que ha llegado un nuevo estudio publicado en el Journal of Toxicology and Environmental Health, que se ha centrado en un edulcorante artificial en especial, la sucralosa. Su consumo sería capaz de dañar el ADN celular, han determinado los investigadores, lo que aumenta muy especialmente el riesgo de sufrir cáncer.

La estevia, uno de los edulcorantes más extendidos

Entre la gran oferta de edulcorantes intensivos que se encuentran en el mercado, destacan el aspartamo, ciclamatos, sacarina, acesulfamo K, sucralosa, taumatina, neohesperidina y estevia, que son capaces de endulzar entre 50 y 2.500 veces más que el azúcar y, además, casi no aportan calorías. Pero, al igual que los polialcoholes, son aditivos. Pero la OMS va un paso más allá y se centra en la estevia: "su poder edulcorante proviene de unas sustancias denominadas 'glucósidos de esteviol', muy resistentes al calor, de alta solubilidad y que no aportan calorías.

Pueden tomarla sin problemas las personas que no pueden consumir aspartame, uno de los edulcorantes comercialmente más extendidos. A pesar de su origen natural, no hay que olvidar que se trata de un aditivo (E960) y, como tal, tiene establecida una Ingesta Diaria Admisible (IDA: 4 mg por kg de peso corporal y día), que conviene no superar ni en adultos ni niños".

Dicho esto, la recomendación es que la sacarina, estevia, azucarillo u otras opciones son válidas con un consumo moderado, y ninguna más perjudicial que la otra, aunque no hay tampoco ninguna particularmente sana, que se diferencia a gran escala del resto. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La diferencia, está en el consumidor, en el estado de salud del mismo y el uso que se haga del edulcorante.

¿Cuál es el edulcorante que menos engorda?

Según un estudio publicado por la OMS: "La sustitución de azúcares libres por edulcorantes no ayuda a controlar el peso a largo plazo. Las personas deben considerar otras formas de reducir la ingesta de azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, como la fruta, o alimentos y bebidas no azucarados".

"Lo mejor para la salud sería que nuestro paladar se fuera haciendo a consumir alimentos menos dulces, pero esta es una tarea educativa a largo plazo. Mientras tanto, es fundamental aprender a manejar los endulzantes que tenemos a nuestro alcance y elegir con criterio cuáles utilizar: muchos son aditivos y hay que tener cuidado con el conocido como efecto suma", sostienen desde la OCU.

La razón de esta afirmación responde a que si, por poner un ejemplo, echamos edulcorante al café, para no tener que añadir azúcar, pero sí tomamos de forma habitual refrescos azucarados, galletas, mermeladas y otros productos edulcorados, el consumo de este ingrediente es abusivo. Y es que, yendo un paso más allá, desde la OMS sostienen que "el problema real no es el consumo de azúcar, sino su abuso".