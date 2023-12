Estas son las infusiones más indicadas para bajar la tensión sanguínea

La hipertensión no es una broma. Este problema de salud, que padece más del 40% de los adultos en España, puede tener consecuencias muy graves e incrementar el riesgo de padecer accidentes cardiovasculares potencialmente letales, como ictus o infarto.

Paradójicamente, se trata de una patología que en la mayoría de los casos se ataja no mediante fármacos o cirugía, sino más bien a través de cambios en el estilo de vida para hacerlo más saludable. Si queremos cuidar la salud de nuestro sistema circulatorio, todos los gestos que podamos hacer para una alimentación más sana y un mayor nivel de actividad física son fundamentales.

Té de hibisco

Por supuesto, en lo que respecta a la alimentación lo importante es alcanzar un balance de nutrientes y evitar el uso de sustancias que suben de manera significativa la tensión (principalmente, la sal añadida a los alimentos). No obstante, hay otros hábitos que pueden complementar estos enfoques, como el consumo de infusiones capaces de reducir la tensión.

Así lo explica el portal de noticias sobre salud Healthline, que explica que existen diferentes tipos de infusiones que pueden aportarnos este efecto beneficioso. La autora del artículo advierte, eso sí, de que los efectos pueden variar de persona a persona.

Por ejemplo, existe cierta evidencia (como un estudio publicado en 2019 en el medio especializado Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research) que indica que el té de hibisco puede tener un efecto modesto frente a la hipertensión, probablemente gracias a su contenido en ciertos compuestos (como antocianinas o polifenoles) que sabemos que ayudan a la relajación de los vasos sanguíneos

Té verde y té de olivo

Otro caso es el del clásico té verde, elaborado a partir de las hojas de la planta Camelia sinensis. Esta infusión milenaria contiene unas sustancias llamadas catequinas que, entre otros beneficios para la salud, se han asociado a reducciones en la tensión sanguínea.

Sin ir más lejos, este año, una investigación cuyos resultados se publicaron en el medio especializado BMC Public Health confirmó que el consumo de té, al margen de la cantidad y del período en el que se consumiera, se relacionaba directamente con disminuciones en la presión sistólica.

También existen algunas pruebas de que el té de hoja de olivo, consumido de forma regular, puede ayudar a reducir la presión sanguínea en un plazo de unas cuatro semanas, según ilustra un artículo publicado en la revista académica European Journal Pharmaceutical & Medical Research en el año 2017).

Té de baya de espino y camomila

Igualmente, hay motivos para pensar que el té de baya del espino podría tener efectos beneficiosos sobre la tensión sanguínea, ya que sabemos que algunas preparaciones a base de este componente reducen la hipertensión. Con todo, hay que señalar que en este caso particular no disponemos de estudios que involucren directamente a las infusiones.

Por último, una investigación publicada en 2020 en el medio especializado Pharmaceuticals encontró algunas aplicaciones potenciales del té de camomila (Matricaria chamomilla) en áreas como la anti-inflamación, la antioxidación y la regulación de la presión sanguínea.

Está claro que, para un paciente con hipertensión, la recomendación no va a consistir únicamente en el consumo de infusiones, sino que como mínimo va a incluir pautas para una dieta más saludable y un mayor grado de actividad física. Aún así, las infusiones representan un complemento sencillo que puede hacer más fácil el proceso de retorno a unos niveles seguros.

