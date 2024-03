Cómo evitar o retrasar la aparición de las canas: malos hábitos o vitaminas que pueden faltarte

Algunas 'celebrities' internacionales como Meryl Streep o Carolina de Mónaco han extendido la tendencia de no teñirse las canas, considerando esta predisposición un símbolo de estilo y vida. De hecho, la reina Letizia es una buena representante de esta moda en España. La realidad, sin embargo, es que son mayoría las personas que prefieren frenar la aparición del color blanco o gris en su cabello. En este sentido, ciertos alimentos y pequeños cambios en nuestra rutina pueden prever y atrasar la aparición de canas y mantener el color natural del pelo.

¿Por qué aparecen las canas?

La aparición de canas es un proceso natural que tienen que ver con el envejecimiento. No existe patrón ni edad exacta en lo que a la aparición de canas se refiere, cada caso es individual y la genética influye considerablemente. Hay personas con el pelo cubierto de canas con 20 años y otras que, pasados los 50, aún conservan su color de pelo natural.

Cada pelo está formado por células en la base del folículo piloso llamadas melanocitos, encargados de producir la melanina, responsable del color del cabello, la piel y los ojos. El paso del tiempo hace que los melanocitos se vuelvan menos activos y, por tanto, produzcan menos melanina. Una de las consecuencias es la pérdida gradual de pigmentación en el cabello, provocando la aparición de canas.

Malos hábitos que impulsan el nacimiento de canas

1. Situaciones estresantes. Es conveniente evitar el estrés todo lo posible. Una reciente investigación ha demostrado que las personas con mucho estrés en su día a día son más propensas a tener canas, se comprobó que las situaciones de tensión emocional originan un estado proinflamatorio en el organismo, que provoca la liberación de peróxido de hidrógeno y radicales libres, lo que ocasiona una baja considerable en la producción de melanina. Además de la aparición de canas, el estrés impulsa la caída del pelo.

Se puede reducir el estrés con voluntad y sacrificio, mediante prácticas como el yoga o la meditación, asegurando un buen descanso y evitando en la medida de lo posible situaciones o personas que nos generen malestar emocional.

2. Exponer el cabello demasiado tiempo al sol, Por todos es sabido que el impacto del sol en nuestra piel sin protección puede tener fatídicas consecuencias, ocurre también con el cabello. Usa protectores térmicos, gorros o viseras y prevé la posible aparición de canas.

3. Fumar, el tabaco contiene sustancias químicas que además de acelerar la aparición de canas por el deterioro capilar que provocan, envejecen la piel y son altamente perjudiciales para la salud.

4. Uso desmesurado de tintes químicos, secadores y otros productos para el cabello. Debemos de evitar los productos químicos en la medida de lo posible, ya que son muy agresivos y acaban deteriorando la calidad capilar. En su lugar, podemos utilizar productos naturales que ayudan a prevenir el envejecimiento del cabello.

Mujer tiñéndose el pelo en una peluquería OKSKUKURUZA - Archivo

Alimentos y vitaminas que retrasan las canas

Según una investigación publicada en 1986 por la revista Archives of Dermatology, la carencia de vitamina B12 y vitamina B en la dieta favorece la aparición de canas. Aunque cada caso es individual, como hemos advertido al principio, incorporar alimentos ricos en estas vitaminas a nuestra alimentación como el salmón, los cereales, la carne de cerdo o las nueces puede llegar a prevenir la aparición de canas.

Por otro lado, el zinc reduce la caída del cabello y las canas, además de proteger el tejido capilar de factores externos. La catalasa es una sustancia proveniente de la vitamina C, se encarga de descomponer al peróxido de hidrógeno, importante en la prevención de las canas y la calvicie. Además, la vitamina C es un gran antioxidante, con todos los beneficios que ello conlleva para la salud del cabello. Podemos adquirirla a través de patatas, zanahorias y naranjas, entre otros alimentos.

Cuidados del cabello para retrasar la aparición de canas

Nutrir y masajear el cabello con mascarillas naturales supone un gran aporte vitamínico para el pelo, que además de fortalecerlo y darle un mejor aspecto, puede llegar a ser un remedio efectivo contra la aparición de canas. La mascarilla de coco es perfecta en este sentido, contiene ácidos grasos y aminoácidos. Otra buena opción es la mascarilla de aguacate, rica en vitamina E y proteínas. Remedios económicos, ya que estas mascarillas se pueden fabricar en casa con ingredientes naturales.

