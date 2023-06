Espirulina: el superalimento que ayuda al sistema inmunológico y es uno de los más vendidos en Amazon

Se llama superalimentos a aquellos que proporcionan beneficios para la salud gracias a su alta densidad de nutrientes. En España, los datos recabados por el estudio Superalimentos: tendencias del consumidor de Nethodolo.gy, concluyó que los más consumidos eran la quinoa, la chía, la espelta, la cúrcuma y la kale. En esa lista, aunque en puestos un poco menos destacables, también estaba la espirulina, uno de los suplementos más vendidos en Amazon por los beneficios que puede aportarnos.

Si bien desde un punto de vista científico no existen superalimentos como tal, este nombre sirve para destacar a todas aquellas sustancias con efectos positivos que cada vez son más empleadas; suelen ser de origen vegetal, pero algunas también contienen extractos animales. La espirulina fue reconocida como un superalimento por la OMS.

Espirulina: qué es y para qué sirve

Originariamente, provenía de las aguas dulces de lagos alcalinos de Texcoco, México y Chad, en África, pero ahora se cultiva en muchas partes del mundo, incluida España. En contra de lo que se suele pensar, no se trata de un alga, sino de una cianobacteria con forma de espiral y de color verde azulado.

La espirulina destaca por su alto valor nutritivo, contiene proteínas y proporciona los 8 aminoácidos esenciales, en las proporciones adecuadas y de un modo fácil de asimilar, tiene también lípidos y carbohidratos, es rica en vitaminas, minerales y oligoelementos, contiene fitonutrientes, enzimas antioxidantes y pigmentos.

Gracias a las proteínas que contiene es ideal para aportar energía al cuerpo, lo que ayuda a hacer frente al cansancio físico y mental, pero no es el único de sus componentes que lo favorece, también aporta vitamina B6, que mejora el sistema digestivo, magnesio, que mejora la sensación de bienestar y triptófano, que favorece la producción de serotonina.

Contiene hierro, que ayuda a prevenir y tratar la anemia, cuida la salud del corazón y regula la presión arterial, pudiendo ayudar a reducir los niveles de colesterol malo y aumentar los de colesterol bueno. Es un potente antioxidante, activa los procesos de desintoxicación del cuerpo, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda al sistema inmunológico. También incrementa la sensación de saciedad, por lo que hay quienes la incorporan en sus planes de adelgazamiento.

¿Qué efectos secundarios tiene la espirulina?



En general, la espirulina es un suplemento que es bien tolerado y no da problemas, pero siempre es conveniente consultar con un especialista antes de incluirlo en nuestra dieta, para evitar riesgos innecesarios. Existen ciertas contraindicaciones, por lo que ante cualquier tipo de duda, un experto en salud será quien mejor pueda guiarnos.

Por ejemplo, no se recomienda su uso ni durante el embarazo ni durante la lactancia, tampoco si se están tomando medicamentos que aumenten el riesgo de hemorragia o en personas que padezcan hiperuricemia, fenilcetonuria, hipertiroidismo o enfermedades autoinmunes, porque podría interferir con los medicamentos que se toman en estos casos.

Cómo tomar la espirulina

Incorporar este tipo de complementos en nuestra alimentación siempre supone muchas dudas, pero la espirulina se puede adquirir en diferentes formatos, siendo uno de ellos en cápsulas o comprimidos, lo que hace su ingesta más sencilla y en las cantidades recomendadas.

También se puede consumir en polvo (deshidratada), para lo que será necesario mezclarla con otros alimentos. Si bien se puede tomar disuelta en agua, muchas personas prefieren usarla como complemento para sus smoothies, añadirla en la elaboración de postres o espolvorearla sobre ensaladas. Tiene un sabor neutro, pero con un matiz amargo-salado.

