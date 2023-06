Qué es el konjac, el superalimento que ayuda a adelgazar y evita el estreñimiento

Comer sin engordar. Ese es el eterno deseo de muchos, y el konjac, un alimento poco conocido en España, lo está haciendo posible. Procede de Asia y es un tubérculo que se utiliza para elaborar pastas y harinas con muy bajo contenido calórico. Pero ¿es oro todo lo que reluce?

Empecemos por el principio: el konjac está compuesto principalmente por agua (90%) y fibra vegetal (el 10% restante) hidratable, cuyo nombre es el glucomanano, que, según la revista científica Scielo, “tiene una capacidad excepcional para captar el agua, formando soluciones muy viscosas”. Esta es la clave del superalimento: al aumentar su tamaño en el estómago produce una sensación prolongada de saciedad.

Además, se calcula que por cada 100 gramos de pasta de konjac se aportan menos de 10 calorías a nuestro organismo, frente a las 300 que supondría consumir esos 100 gramos de pasta normal. El último de sus grandes beneficios se relaciona con el tránsito intestinal. Este alimento provoca un aumento del volumen fecal que ayuda a la evacuación y evita el estreñimiento, promoviendo una adecuada eliminación de deshechos.

¿Qué es el konjac y para qué sirve?

Leticia Garnica Baselga, miembro del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Madrid (CODINMA) resume así los beneficios de este alimento, "como sabemos, la fibra nos ayuda a controlar el azúcar en sangre, mejora el tránsito intestinal, previene la diabetes tipo 2 y además nos ayuda a regular el colesterol y mejorar la microbiota intestinal".

Pero, si no tiene calorías, hidratos de carbono, grasas o proteínas, ¿qué nutrientes nos aportan las pastas y harinas de Konjac? Leticia explica a 20Minutos que sus propiedades nutricionales son prácticamente nulas. "No tiene aporte de micro ni macronutrientes, y si lo convirtiéramos en el alimento estrella de nuestra alimentación puede derivar en un desequilibrio nutricional". Por esta razón, tiene algunos peligros.

Peligros y precauciones en el consumo del konjac



Nos encontramos entonces con un alimento que no engorda, nos ayuda con el estreñimiento y nos genera una gran saciedad. Sin embargo, no nos aporta vitaminas ni energía de ningún tipo. Leticia Garnica lo tiene claro: "Desde mi punto de vista, no tiene sentido ni es adecuado recurrir a este tipo de alimentos cuando lo que debemos hacer es tener una alimentación rica en verduras, hortalizas, frutas y legumbres".

No obstante, los miembros del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad de Madrid recalcan que, en caso de querer utilizar el konjac para adelgazar, hagamos un uso complementario de él y no lo consumamos como sustituto de otros alimentos.

Por tanto, si vamos a elegir comerlo, debemos tener en cuenta los consejos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición:

1. Tomarlo con suficiente agua. Ya hemos hablado de la excepcional capacidad del konjac para hincharse, por ello, y para evitar atragantamientos, es importante acompañarlo de mucha agua. Se han dado casos de muerte por este motivo en Estados Unidos, donde se utiliza el glucomanano en gelatina para frutas.

2. No ingerirlo justo antes dormir. Otro de los grandes beneficios del konjac era su capacidad para ayudarnos con el estreñimiento, y es, precisamente esto lo que puede suponer a su vez un riesgo, pues al hincharse tanto, aumenta la motilidad intestinal y necesitaremos defecar en pocas horas… pero si nos pilla durmiendo, puede dar lugar a gases, dolor intestinal o diarrea.

3. Evitar su consumo si estamos tomando medicamentos. Al hincharse, el glucamano efectúa un arrastre rápido de restos en el tracto intestinal, impidiendo que el intestino delgado absorba los medicamentos. Por esta misma razón, se desaconseja a los pacientes con diabetes consumir este alimento.

4. Existe peligro de asfixia para las personas con problemas de deglución.

Cómo última advertencia para un consumo saludable del konjac, los expertos recomiendan no abusar del alimento y seguir las dosis recomendadas por los fabricantes. El konjac podría interferir en la absorción de nutrientes esenciales y provocar malestar estomacal.

