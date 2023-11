El curioso tipo de plátano poco conocido en España y con alto contenido en antioxidantes

No hay nadie en España que no conozca el plátano de Canarias. Esta fruta es la denominación de origen del archipiélago canario, donde además también se cultivan las bananas. A priori pueden parecer lo mismo, pero entre los dos hay grandes diferencias, no solo en tamaño, también en los nutrientes que ofrece cada una. El plátano es el que se lleva la mejor parte, pues, tiene unos beneficios para la salud que bien les hace elevar su precio.

Pero, ¿sabes qué hay otra variedad? Llegó hace 20 años, solo que en el resto de la península es algo más bien desconocido, ya que, frutería y supermercados no lo incluyen en su catálogo. Es el plátano rojo y destacada precisamente por su tono que puede llegar incluso a colores rosados. Esta variedad se está poniendo de moda y es probable que dentro de poco lo encuentres en tu tienda de alimentación de confianza.

¿Qué es el plátano rojo?

Plátanos rojos. Getty Images/iStockphoto

El plátano rojo es una variedad que pertenece a la misma familia que el amarillo, la Musa acumunita. Aun así, su gran diferencia es de los cultivares de donde provienen. Mientras que los plátanos amarillos pertenecen a la Cavendish, el plátano rojo se encuentra en las variedades Cuban Red, Jamaican Red y Spanish Red. En América son más conocidos que España, pero ya se está pudiendo encontrar en algunos puntos de la península ibérica.

Este tipo de plátano tiene un alto contenido en antioxidantes. Su pulpa dicen que es rosada y algunos se atreven a asegurar que su sabor tiende más al de los frutos rojos. Lo cierto es que este plátano es más cremoso, más intenso en su aroma y algo más dulce. Su color tiende a ir de un aspecto rojizo a, incluso, tonos morados o rosados. Su producción y recolección es más costosa, por ello, este plátano rojo tiene un precio más elevado que el resto de las variedades.

Alto contenido en antioxidantes y otros beneficios

El plátano rojo ha demostrado tener lo mismo o más beneficios que el plátano amarillo. Y, es que, esta variedad tiene un alto contenido en carotenoides antioxidantes. Al igual que el kiwi, es rico en betacaroteno, un pigmento de color que contienen muchas frutas y verduras y que en nuestro organismo se convierte en vitamina A. Además, no pierde los valores nutricionales típicos de esta fruta como son:

Potasio . Regula la presión arterial y previene enfermedades cardiovasculares como la hipertensión o el colesterol.

. Regula la presión arterial y previene enfermedades cardiovasculares como la hipertensión o el colesterol. Magnesio . Ayuda a mantener sana la función de músculos, nervios, así como los niveles de azúcar en sangre y la presión sanguínea.

. Ayuda a mantener sana la función de músculos, nervios, así como los niveles de azúcar en sangre y la presión sanguínea. Vitamina B6 . Regula los químicos del cuerpo a través de las enzimas presentes.

. Regula los químicos del cuerpo a través de las enzimas presentes. Fibra. Ayuda y favorece la digestión.

Su alto contenido en antioxidantes hace que proteja a las células del daño oxidativo. Y, además, el plátano rojo también es rico en Vitamina A y C, que hacen que la salud ocular y el sistema inmunológico se vean fortalecidos. Es una fruta muy recomendada en las mujeres, ya que mejora la salud menstrual y promueve la lactancia materna, puesto que, también es una fuente de calcio.

¿Cómo se come el plátano rojo?

La mermelada de plátano es un dulce exquisito. iStock

Al igual que el amarillo, el plátano rojo lo puedes comer crudo, aprovechando así su sabor más natural e intenso. Aunque también lo puedes cocinar. Con el plátano se pueden hacer diferentes platos y da igual que sean dulces o salados. Lo más común es utilizarlos en batidos o para hacer tortitas. Pero, esta fruta acepta también la cocción o hacerlo asado o frito. Así puedes disfrutar de mermeladas, compota e incluso 'chips' de plátano.

Referencias

El plátano (s. m.) FEN. Fundación Española de la Nutrición. https://www.fen.org.es/MercadoAlimentosFEN/pdfs/platano.pdf

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.