Qué hacer con plátanos maduros: 15 ideas de recetas para aprovecharlos

El plátano es una de las frutas tropicales más extendidas en nuestro país y que cuenta con una gran producción de origen nacional. Aunque se puede consumir más o menos verde, a algunas personas no les gustan los plátanos demasiado maduros y, en muchas ocasiones, acaban en la basura.

Sin embargo, hay que saber que estos plátanos maduros, que suelen estar mucho más blandos y dulces, tienen una gran aceptación en muchas recetas caseras de cocina, sobre todo, de repostería. Por ello, en caso de que se te pasen los plátanos, en lugar de desecharlos, cocínalos en una de estas recetas sencillas.

Tostadas con otras frutas

Uno de los desayunos más completos, nutritivos y energéticos que se puede conseguir con los plátanos maduros es, precisamente, hacer unas tostadas. Para ello, basta con aplastar el plátano o batirlo hasta conseguir una masa de textura como puré, para untarlo en una rebanada de pan tostada, que se puede acompañar de otras frutas o de lo que se desee: aguacate, miel, mermelada de sabores...

Tostadas de pan acompañadas de plátano. ©GTRESONLINE

Yogur con mezcla ideal para el desayuno

Continuando por el desayuno, aunque también es perfecto para el almuerzo o merienda de niños y adultos, se puede optar por machacar el plátano maduro para conseguir una textura de puré, que se debe mezclar con un yogur natural. A esta combinación se le puede añadir lo que se desee: frutos secos, cereales, trocitos de fruta natural, muesli...

Yogur natural con mezcla de plátano, cereales y otras frutas. ©GTRESONLINE

Galletas de plátano

¿Quién no ha probado alguna vez a hacer las típicas cookies con pizcas de chocolate? Pues bien, esta receta es la misma, pero se le puede añadir a la masa de galleta el plátano maduro bien triturado, antes de amasar, para conseguir un sabor muy diferente, al que también se le pueden añadir, posteriormente, las pizcas de chocolate.

Galletitas de plátano. ©GTRESONLINE

Tortitas con plátano

Las tortitas son uno de los postres de procedencia americana que más conocidos en nuestro país. La receta es muy sencilla de elaborar y, en el interior, se le pueden añadir miles de ingredientes. Uno de los más recomendables es el plátano, empleándose aquellos que estén más maduros y dulces. Igualmente, se pueden añadir frutos secos y chocolate amargo.

Tortitas rellenas de plátano. GTRES

Banana bread

Se trata de una receta típica anglosajona que consiste, básicamente, en hacer un bizcocho tradicional usando los plátanos maduros para darle sabor. Se suele utilizar un molde largo y rectangular para conseguir la forma tradicional de pan y, además, se le puede añadir por encima chocolate, frutos secos, azúcar glas, fresas...

Banana bread casero. GTRES

Helado cremoso

Solamente es necesario utilizar un plátano muy maduro, que se tiene que triturar y al que se le puede añadir un poco de leche, chocolate o mantequilla para dar un toque cremoso y meterlo en los moldes para congelarlo y conseguir un helado natural, dulce y sabroso.

Helado de plátano maduro. ©GTRESONLINE

Banana split

Si te gusta el helado pero quieres hacer algo diferente y más elaborado, se puede comprar un helado de cualquier otro sabor y decorar el recipiente o bol con el plátano maduro, fresas, sirope de chocolate, nata y barquillos para conseguir un banana split auténtico.

Banana split. GTRES

Batido de plátano

Si eres más de batido que de helado, tener un plátano maduro es una oportunidad perfecta para preparar un batido casero, natural y muy nutritivo. Solamente es necesario triturar el plátano maduro, fresa y leche. Además, se le pueden añadir otros ingredientes extra, cada uno los que prefiera, como esencia de vainilla, nata, crema, chocolate...

Batido de plátano. GTRES

Flan de plátano

Se trata de elaborar un flan casero, al estilo más tradicional, pero añadiendo en la preparación el resultado de triturar los plátanos maduros. De este modo, se obtendrá un flan, con su textura original, pero con un sabor más intenso y dulzón, el que otorga el plátano.

Elaboración de un flan de plátano. ©GTRESONLINE

Vasito crocanti

En vasitos de cristal pequeños, solamente es necesario añadir una base de crocanti, un poco del plátano maduro batido, un capa superficial de mermelada de fresa, sirope de chocolate y un poquito de nata montada para decorar. Encima, se puede añadir otro poquito de crocanti.

Vasito crocanti con plátano y fresa. ©GTRESONLINE

Rollitos de plátano

Al igual que se ha hecho con las tortitas, las crepes francesas son otra muy buena opción para hacer rollitos rellenos de plátano maduro batido y chocolate, una forma fácil y sencilla de aprovechar este ingrediente y que se convierte en un postre o merienda dulce y muy rico. También se le puede añadir una bola de helado, pasas y otros frutos secos.

Crepe con plátano. ©GTRESONLINE

Gofres con plátano

Si eres amante de los gofres y quieres probar algo nuevo hay dos opciones, dependiendo de los ingredientes que quieras usar. Por un lado, se pueden comprar los gofres o la masa lista para hacer y añadir por encima el plátano triturado con un poco de chocolate. Por otro lado, si eres de los que hace todo casero, puedes optar por hacer la masa de gofre tu mismo y, en la elaboración, añadir directamente el plátano maduro. Sea como sea, el resultado es buenísimo.

Gofres con plátano. ©GTRESONLINE

Tartas de plátano

Si hay una receta que permite incluir casi cualquier ingrediente, esas son las tartas. Da igual si se hacen con bizcocho, con cobertura o con relleno, ya que el plátano se va a poder incluir en casi cualquier momento para hacer la masa, pasta o relleno y, de ese modo, aprovechar este ingrediente a la vez que se le da todo el sabor a la tarta.

Tarta de plátano. ©GTRESONLINE

Chips de plátano

Es cierto que si el plátano está extremadamente maduro, no se va a conseguir hacer unas buenas chips. Pero si quieres aprovechar un plátano que ya se ha puesto un poco blando y consigues hacer unas finas rodajas con ello, hacer chips es una forma perfecta de comerlo. Además, estas se pueden añadir a yogures, ensaladas o mojar en diferentes salsas o preparaciones.

Plátano frito. ©GTRESONLINE

Rollitos de primavera

Con el auge de la cultura oriental en España, seguro que has probado en más de una ocasión los rollitos de primavera o, incluso, has optado por hacerlos de forma casera en el hogar. Si es así, ¿por qué no pruebas la siguiente vez a hacerlos con el plátano maduro? Se consigue un sabor completamente diferente, más dulce y tropical.