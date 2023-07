La copa menstrual se asocia con una menor incidencia de ciertas infecciones

La copa menstrual, cada vez más popular, podría presentar algunas ventajas frente a otros productos de higiene menstrual más tradicionales en lo que a la salud se refiere. Y es que un nuevo estudio ha demostrado que las mujeres que la emplean podrían tener menos probabilidades de desarrollar ciertos tipos de infecciones vaginales y presentar una flora bacteriana más saludable que aquellas que optaban por otros métodos para mantener la higiene durante su periodo.

Menos infecciones y una flora más sana

Según explican los autores de este trabajo, publicado en la revista científica PLOS Medicine, el hallazgo parte de un experimento en el que se realizó un seguimiento sanitario a 436 niñas de Kenia, a la mitad de las cuales se las proveyó con copas menstruales.

En diferentes pruebas realizadas a lo largo de la duración del seguimiento, que duró varios años, se encontró que aquellas que habían recibido la copa menstrual mostraban menos incidencia de ciertas infecciones, tales como la vaginosis bacteriana, y poseían poblaciones microbióticas más saludables.

Específicamente, al final del estudio las chicas con copas menstruales tenían un 26% menos de probabilidades de haber sufrido una vaginosis y tenían un 37% más probabilidades de poseer un microbioma considerado 'óptimo' que sus contrapartes con métodos de higiene menstrual diferentes. No sólo eso, sino que además este grupo tenía una tasa ligeramente inferior de infecciones de transmisión sexual una vez que se ajustaron ciertos factores como la edad.

Estrategia ideal en países de bajos recursos

Esta investigación, apuntan los firmantes, cimenta la evidencia favorable al uso de las copas menstruales como herramienta para mejorar el acceso a la higiene menstrual en los países de bajos recursos y como estrategia para mejorar la salud de las niñas en estas regiones, en las que se trata de una demografía especialmente vulnerable.

La explicación que aportan es que las copas menstruales ayudan a mantener un equilibrio adecuado en la flora vaginal durante el periodo, lo que a su vez tiene efectos protectores frente a otras infecciones, incluyendo las de transmisión sexual.

De la misma manera, este tipo de estudios apoyan la creciente popularidad de este producto, que cada vez más mujeres en todo el planeta adoptan por su conveniencia y sus beneficios.

