Cuándo es preocupante un dolor de pecho en las mujeres

El dolor en los pechos a menudo es uno de los síntomas que más preocupación causa; afortunadamente, no suele ser una señal grave. Existen muchas causas posibles para este problema, y entenderlas puede ayudarnos a comprender precisamente su relación con patologías graves como el cáncer de mama.

Dolor y hormonas

Como explica el portal de noticias sobre salud Healthline, en las mujeres las hormonas juegan un papel muy importante en el desarrollo del tejido de los pechos y por tanto en el dolor que puede desarrollarse ahí. Concretamente, las fluctuaciones en los niveles hormonales en las mujeres pueden provocar que los ductos y las glándulas que existen en los pechos se contraigan o se expandan en ciclos.

Así, el dolor en los pechos no sólo es común durante momentos de grandes cambios hormonales, como el embarazo o la lactancia, sino que es incluso un síntoma esperable. De la misma forma, puede aparecer ligado al ciclo menstrual, coincidiendo con cualquier fase pero más frecuente al comienzo o durante la ovulación.

La intensidad de este dolor varía de persona a persona: para algunas puede ser apenas una leve molestia mientras que para otras puede resultar incapacitante. Sea como sea, existen diversos métodos para aliviarlo, que deberían consultarse con el profesional indicado.

Cuándo consultar con el médico

Menos comunes son los dolores que no se producen de manera cíclica o ligados a momentos de gran cambio hormonal. Los dolores en las mamas que se presentan de esta forma pueden responder a causas variadas, como lesiones traumáticas, el uso de ciertas medicaciones, infecciones como mastitis o abscesos mamarios, falta del soporte adecuado por un sujetador no correctamente ajustado, inflamación, quistes, tejido fibrótico o cáncer de mama.

Hay que destacar, respecto de esta última posibilidad, que no se trata de una causa frecuente del dolor: en torno al 70% de las mujeres experimenta dolor en los pechos en algún momento de sus vidas sin que en la grandísima mayoría de los casos padezcan una neoplasia (cáncer).

En este sentido, es importante prestar atención a otros síntomas que acompañen al dolor a la hora de consultar el problema con el médico. Particularmente, resulta pertinente anotar cuando aparece conjuntamente con fiebre, descarga de líquido por los pezones, aumentos bruscos del dolor, la aparición de bultos o masas dolorosos, descoloración de la piel o dolor en áreas específicas.

