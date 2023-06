¿Cómo limpiar la copa menstrual sin hervir? Claves para hacerlo correctamente

Es una revolución en toda regla. Y nunca mejor dicho, porque la copa menstrual se ha izado como una de las grandes respuestas de este siglo a los problemas que acarreaban los productos de higiene menstrual tradicionales como los tampones. Son más ecológicas, más económicas y más cómodas. Por eso, una de cada dos mujeres en España utiliza ya la copa menstrual (el 48,4%) durante alguna parte del ciclo, según cifras del Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol i Gurina, en su estudio sobre Equidad y Salud Menstrual en España.

Aunque aún son muchas las que tienen dudas. A todas ellas contesta Fernanda, directora y fundadora de Escuela de educadoras menstruales: "A las que tienen dudas entre el tampón y la copa menstrual, e incluso entre la compresa y la copa menstrual, les pedimos que introduzcan un tampón en un vaso de agua durante varias horas y comprueben que queda: el agua queda turbia, con un montón de filamentos… Es una manera de simular el ambiente de la vagina".

Y cuando finalmente pensamos en pasarnos a la copa, hay dos preguntas que se nos vienen inmediatamente a la cabeza: ¿Cómo limpiar la copa correctamente para que sea higiénica?

Primeros pasos: esterilizar la copa menstrual



Si es la primera vez que vas a usar la copa menstrual, o es el primer día de tu ciclo, debes esterilizarla. La fórmula más común es hervirla en un cazo pequeño durante 3 o 5 minutos, dependiendo de las indicaciones del fabricante. También existen vasitos esterilizadores para el microondas, pero desde la escuela menstrual de Fernanda creen que "los vasos esterilizadores no son necesarios porque contaminan más y puede hacerse con una cazuelita que tengamos por casa".

Lo mismo opinan de los métodos alternativos que ofrecen algunas empresas para esterilizar la copa, que funcionan con rayos UVA y ozono y son recargables a través de USB: "Los esterilizadores eléctricos van muy de la mano de sacar rédito económico de la menstruación. Se olvidan del fin último: ser más económicos, producir menos, gastar menos recursos… Una mujer que se compra una copa cada diez años no es sostenible para ningún negocio, por eso quienes están detrás de todo esto son farmacéuticas”.

Limpiar la copa durante la regla



Copas de silicona y plástico quirúrgico. Pexels

Elise Langone, cofundadora de Cyclo, una de las primeras marcas de menstruación sostenible en España, nos cuenta que durante la menstruación, no es necesario hervir la copa, simplemente limpiarla con agua fría potable.

¿Y si no estamos en casa o no tenemos acceso a agua potable? En ese caso la recomendación es esperar. La copa puede durar hasta 12 horas puesta. "En caso de emergencia puedes vaciarla, y volvértela a poner sin enjuagarla, siempre que sea de manera excepcional. También puedes limpiarla con papel, pero corres el peligro de que queden trocitos". Como truco, las expertas recomiendan llevar una botellita de agua potable en el bolso cuando salimos de casa. Así no habrá problemas.

El jabón, el gran enemigo de nuestro pH



El uso del jabón para limpiar la copa es un no rotundo. Uno de los beneficios de utilizar este método de higiene menstrual es su respeto al pH vaginal que, además, sufre variaciones durante el ciclo. Al emplear jabones debilitamos y rompemos esa barrera y dejamos a la vulva indefensa. Por eso, si no tienes otra opción, las expertas recomiendan usar jabones neutros. Ni toallitas, ni geles hidroalcohólicos. Desde Cyclo nos recuerdan que "con la copa no generas basuras, con las toallitas sí".

¿Por qué se pone la copa amarillenta?



Con una buena rutina de limpieza, la copa menstrual puede durar hasta 10 años, sin embargo, es normal que al cabo de un tiempo adquiera un tono amarillento o marrón e incluso aparezcan manchas blancas. Esto puede deberse a la acumulación del hierro de la sangre en las paredes de la silicona o a la cal del agua de algunas ciudades, que se adhiere en la copa. Pero la solución es sencilla… y no pasa por desecharla.

Una de las fórmulas más populares para blanquear la copa menstrual es utilizar agua oxigenada. Para ello, se sumerge en un recipiente con agua oxigenada durante ocho horas y, al acabar, se limpia bien con agua para eliminar los restos. Es probable que al eliminarse las manchas también se pierda el color original de la copa, porque el tinte se desgasta. Pero, en cualquier caso, ya estará lista para ser utilizada de nuevo sin problema.

A tener en cuenta antes de comprar la copa



Copa menstrual. Unsplash

Como con todo, también con la copa menstrual debemos conocer el manual para su buen uso. Aunque en este caso, más que un manual extenso, se trata de dos sencillos consejos que nos ayudarán a sacarle el máximo partido a nuestra copa:

1. El material. El primer factor que debemos tener en cuenta cuando estamos pensando en comprar una copa menstrual es el material con el que está elaborada. Por eso, debemos asegurarnos de que su composición sea silicona de grado médico 100% hipoalergénica, o plástico quirúrgico, ambos evitarán las reacciones alérgicas en contacto con la piel.

2. La higiene. Como cuando usábamos tampones o compresas, la higiene en las manos es un factor importantísimo para un buen uso de la copa menstrual, pues vamos a tener que introducir parte de nuestros dedos en la vagina. La recomendación de las expertas es que si estás en la calle, en un bar o en un restaurante, te laves las manos con agua y jabón, y de no ser posible, es mejor esperar a otro momento. Muchas infecciones pueden venir provocadas por una falta de higiene.

“La copa menstrual mal higienizada también puede ser un síntoma de shock tóxico, que es una de las razones por las que dejamos de usar compresas y tampones. Por eso es fundamental adquirir una buena rutina de limpieza”, afirma Fernanda, de Había una vez una mujer.

