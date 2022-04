Las causas de que la sangre de la menstruación huela y cuándo puede ser un problema grave

Que la sangre de la menstruación huela es normal, pero en ocasiones este olor puede ser más fuerte de lo habitual e incluso desagradable. Los motivos pueden ser muchos, desde los más banales a aquellos por los que deberíamos consultar al médico.

¿A qué huele regla?

La regla huele, eso es un hecho, aunque no siempre lo notemos, y mucho menos lo hagan los que nos rodean. Pero, si la sangre de una herida cuando nos cortamos no huele, ¿por qué la sangre de la menstruación sí? Por varios motivos: en primer lugar, porque la sangre de una herida es fresca y la sangre de la menstruación permanece en útero y en la vagina más tiempo y está en contacto con bacterias. Por otro lado, la sangre de la regla no es solo sangre, sino que la forma además tejido endometrial, partes del óvulo no fecundado, flujo vaginal, bacterias e incluso restos de las menstruaciones pasadas.

Todo esto unido a que, una vez que sale al exterior, la sangre menstrual empieza a oxidarse y descomponerse, provoca que tenga un olor característico. Además, este olor puede variar, en cuanto a forma e intensidad, de una mujer a otra y de un ciclo a otro en función de factores hormonales, de la alimentación, de la cantidad de bacterias de la vagina, etc.

¿Qué provoca que huela mal?

Si el olor de la menstruación es demasiado fuerte o desagradable puede deberse a varios factores. En principio, no tiene por qué ser nada grave, pero en caso de que se trate de un olor fétido, como a podrido, siempre hay que consultar, especialmente si este olor va acompañado de otros síntomas, como picor, escozor, molestias al orinar, dolor, etc.

Entre las causas que pueden empeorar el olor menstrual encontramos:

•Infecciones, que se producen por un crecimiento anormal de bacterias u hongos en la zona vaginal. Al mal olor suelen acompañarle picor, escozor, irritación, dolor e incluso fiebre. Este tipo de infecciones se suelen resolver fácilmente con antibióticos.

•Medicamentos. La toma de algunos medicamentos puede alterar el olor menstrual debido a que pueden producir alteraciones en el pH vaginal o en los niveles hormonales.

•Hacer ejercicio. Si hacemos ejercicio extenuante mientras tenemos la regla, la mezcla del olor a sudor de la piel y la sangre menstrual pueden provocar mal olor en la zona. Además, al aumentar la temperatura corporal, la oxidación de la sangre menstrual se acelera.

•Llevar un tampón o una compresa demasiado tiempo. El mal olor se produce porque la sangre menstrual está en descomposición demasiado fuerte. Si nos dejamos, por error, un tampón dentro de la vagina el olor que suele producirse será fétido, como a podrido. Además, corremos el riesgo de contraer una infección, lo que empeora todavía más el olor.

•Tener un flujo muy abundante, pues a mayor tejido endometrial, más intensa será la descomposición.

•Algún tipo de cáncer, como de endometrio, cuello de útero o vagina pueden provocar mal olor, tanto en el flujo menstrual como el vaginal, además de otras molestias.

•Fístula rectovaginal: se trata de una pequeña herida que va del ano a la vagina, por lo que a veces se mezclarían ligeramente las heces con los flujos vaginales, causando un fétido olor.

¿Se puede evitar el mal olor de la menstruación

Si existe alguna infección, enfermedad subyacente o tomamos un medicamento, es difícil prevenir el mal olor, pero si es por otras causas sí podemos minimizarlo siguiendo algunos consejos:

•Lávate a diario, pues la falta de higiene es una de las principales causas del mal olor menstrual. Hay que lavarse con jabón neutro y secarse bien. Lo que no es recomendable son los lavados vaginales y mucho menos con perfumes o desodorantes, pues pueden dañar la microbiota vaginal y hacerla más vulnerable a las infecciones.

•Cambia las comprensas y los tampones a menudo, aunque tengas poco flujo menstrual. No esperes más de cuatro horas.

• Asegúrate de no olvidarte ningún tampón. Si crees que te lo has olvidado o no encuentras el cordón para extraerlo, vete al médico.

•Usa ropa interior transpirable, 100% algodón preferiblemente.

•Las bragas y las copas menstruales son mejor opción para reducir el olor menstrual que compresas y tampones.