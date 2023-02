Mitos y consejos sobre la copa menstrual que probablemente no sabes (aunque ya la uses)

La regla ha sido un tema tabú y objeto de debate a lo largo del tiempo. Pese a los avances en este ámbito, sigue existiendo cierta controversia alrededor de algunos métodos de higiene íntima y su impacto en la salud de las mujeres. Sin ir más lejos, sobre la copa menstrual se ha dicho de todo y, actualmente, cuenta con tantos partidarios como detractores. Aunque lo cierto es que algunas opiniones se han forjado a base de mitos y leyendas sobre la copa que poco o nada tienen que ver con la realidad.

Un estudio publicado por la revista The Lancet Public Health Journal concluyó que las copas menstruales presentan múltiples ventajas frente a sus inconvenientes. Tras recopilar datos de 43 análisis diferentes en distintos países, que englobaban a 3.300 mujeres y niñas, en zonas tanto de ingresos medio bajos como altos, concluyeron que son seguras, que tienen un coste-efectividad elevado y que generan una cantidad mínima de residuos plásticos comparadas con otras alternativas.

Mito número 1: no son higiénicas

Antes de pasarte a la copa menstrual, lo idea es aprender a manipularla correctamente. En este sentido, un uso adecuado implica no tener que mancharte excesivamente de sangre. Únicamente al sacarla y volvértela a poner, algo fácil de resolver con un simple lavado de manos.

Mito número 2: se pueden llevar 12 horas

Si bien es cierto que algunos fabricantes indican que sus copas menstruales pueden llevarse hasta un máximo de 12 horas, conviene informarse de cuándo no es así, pues no sucede lo mismo con todos los productos. Siempre es recomendable no llevarla puesta más de lo necesario y extremar las medidas higiénicas para evitar infecciones u otras circunstancias como el Síndrome del shock tóxico. Algo poco probable, pero que, al contrario de lo que se afirma, puede ocurrir.

Mito número 3: se cambian cada año

Una de las razones que lleva a muchas mujeres a utilizar la copa menstrual es, precisamente, el ahorro económico que suponen, así como sus ventajas en relación con el cuidado del medio ambiente. Con una duración media de 10 años, no es necesario cambiarla cada año (siempre que no se dañe), por lo que implica una única inversión. Además, aunque algunas están hechas con ciertos componentes plásticos, el gasto de este material se reduce considerablemente con la copa, frente al uso de compresas o tampones con envases o aplicadores de plástico.

Mito número 4: no son cómodas

Aunque habrá a quienes no les vaya bien o no termine de encajarles este producto, lo cierto es que 7 de cada 10 mujeres que prueban la copa menstrual deciden seguir usándola. Tal y como indica el doctor Francisco Carmona en su página web, "si se coloca bien (lo cual es muy sencillo) la usuaria no debería notar que la lleva puesta ni sufrir molestia alguna". La clave está en elegir la talla correcta según la edad, el historial de partos y el tono muscular del suelo pélvico e introducirla adecuadamente.

Mito número 5: no se pueden tener relaciones sexuales

Este es uno de los mitos más extendidos. Tener sexo con la copa menstrual puesta es posible, ya que la penetración no es necesaria. Si bien, el sexo con penetración es desaconsejado porque que la copa ocupa gran parte del espacio de la vagina y empujar la misma puede resultar molesto e incluso doloroso, existen otras alternativas. Y es que, además de poder retirarla, hay determinados modelos de copa menstrual que han sido específicamente fabricados para el sexo con penetración.

Consejos para el uso de la Copa Menstrual

El doctor Francisco Carmona ofrece en su blog una serie de consejos para la utilización de la copa menstrual, especialmente, si se trata de la primera vez que se usa. Estos pasan por realizar una prueba previa antes de la menstruación, probar distintas posiciones para introducir la copa, comprobar que se ha hecho el vacío correctamente, extraer la copa bien para no derramar el contenido o mantener una buena higiene, vaciándola en el sanitario y lavándola con agua para su posterior utilización.

