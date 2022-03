Limpieza y esterilización de la copa menstrual: así hay que cuidarla para que dure más tiempo

La copa no necesita (casi) presentaciones, ¡y eso siempre es una buena noticia! Poco a poco, esta barrera para controlar el flujo menstrual está desbancando otras propuestas hasta ahora muy populares (¡y de un solo uso!), tales como tampones y compresas, y convenciendo a más mujeres que han encontrado en ella una aliada tan útil como duradera, asequible y saludable. Y es que, a diferencia de otros productos en cuya composición pueden encontrarse componentes poco recomendables para nuestra salud, las copas apuestan por siliconas hipoalergénicas que no afectan a nuestros ciclos y ayudan a controlar la salida de la sangre de una cómoda y segura. Una apuesta acompañada de numerosos beneficios que, sin embargo, y a pesar de su creciente popularidad, aún despierta muchas dudas: ¿la cuidamos como es debido?

Para saberlo, hay que atender a una serie de detalles; el primero: la limpieza. Y no solo a la de la copa, también a la nuestra. Para poder ponérnosla bien, debemos introducir los dedos en nuestra vagina, siendo lógico que manos y uñas estén recién lavadas con agua y jabón antes para hacerlo con la higiene que corresponde y evitar, de este modo, infecciones conocidas por todas (¡y a las que no queremos enfrentarnos!). Mismo proceso hay que seguir con esta barrera de protección que, además de con agua corriente (y sin jabón para no perjudicar nuestro pH), requiere de un tratamiento especial: entre usos hay que hervirla para eliminar bacterias y residuos. ¿Cómo? En un cacito que algunas marcas ya incluyen en el pack, como la propuesta de Enna Cyclo.

La copa con aplicador y cazo de Enna Cyclo. Amazon

Pero, ¿es necesario hervirla siempre? Entre periodos sí, pero, mientras estamos con la regla, no es necesario someterla a este proceso tras cada cambio. Las copas menstruales están elaboradas con materiales resistentes a las bacterias, por lo que, entre cambios, basta con vaciarla y lavarla con agua fría para que podamos volver a usarla. Si usas jabón para su limpieza, recuerda evitar los que sean antibacteriano o perfumados. Mejor apostar por uno de pH neutro para prevenir la irritación de los químicos. Y, si no disponemos de agua a mano porque, por ejemplo, estamos en un baño público, la podemos limpiar con papel higiénico. Eso sí, si tu copa tiene unos pequeños agujeros en el borde, es importante que queden bien limpios, puesto que son los que se encargan de producir el vacío y ajustarse a la vagina.

Tan importante como la limpieza es la forma en la que guardamos nuestra copa. Muchos modelos incluyen una bolsita de tela para almacenarla hasta que tengamos que volver a usarla o se puede usar el propio hervidor que incluyen algunos packs para mantenerla a buen recaudo. Otra de las opciones es la que encontramos en esta propuesta de Intimina: una cajita para transportarla y que apenas ocupa espacio. ¡Olvídate de llevar encima un neceser lleno de compresas y tampones!

La propuesta de Intimina, con cajita para guardarla. Amazon

Y la esterilización, ¿cuándo y cómo?

Antes de usar nuestra copa menstrual por primera vez (¡y antes de cada regla!) es conveniente esterilizarla durante tres o cinco minutos para asegurar que no hay impurezas y que es segura. Hay quien prefiere hervirla en un cazo, pero, debido al furor que esta barrera está causando, ya hay marcas que han lanzado gadgets portátiles y plegables para que podamos hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Lista para sacarle el máximo partido a tu copa y lograr que dure en perfectas condiciones el máximo tiempo posible?

El esterilizador Sileu Clean Plus. Amazon

