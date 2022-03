El objetivo de reducir a cero el consumo de plástico de un solo uso y las sustancias tóxicas que no benefician nuestro bienestar ni el del planeta entra por la puerta de casa con Iniciativas como La Alternativa Eco que distribuyen productos de limpieza ecológicos a granel para el hogar como solución. No solo lo hacen para el hogar. Mirko Abbruzzese y Diego de la Viña, dos jóvenes con sede en Ibiza, pretenden también dejar de contaminar el mar sirviendo estos productos para la limpieza de los barcos que temporada tras temporada contaminan el mar, fuente de vida. Una iniciativa que dona el 30% de sus beneficios a One Planet, one life, desde donde sin ánimo de lucro y con mucho interés por concienciar forman a la tripulación de las empresas náuticas en “dirección consciente”, promoviendo actividades y limpiezas de playas.

La Alternativa Eco Cortesía

El minimalismo en las fórmulas y el packaging es también la apuesta eco-sostenible de Iria Pérez y Laura Marín, que nos ayudan a limpiar nuestra ropa y vajilla con sus propias fórmulas muy eficaces y sin tóxicos. Qarma Living se llama su marca de ingredientes de origen vegetal y biodegradables que reduce el plástico en el hogar. Sus 'pods' se biodegradan en la lavadora y el lavavajillas y se sirven a domicilio en una caja de cartón diseñada para tener ambas organizadas y juntas de forma inteligente evitando envases innecesarios y pesados.

Qarma Living Cortesía

El cuidado de las prendas está empezando a entenderse como parte del autocuidado y del respeto por el medioambiente. Los detergentes de lujo que alargan la vida de la ropa y huelen a perfume de autor son el nuevo e inesperado nicho eco del hogar. Lindsey Wieber y Gwen Whiting, son las fundadoras de 'The Laundress'. Detergentes especializados para el cuidado de la tela, (bien para lavadora, bien para lavado a mano), con sus aromas favoritos e ingredientes libres de tóxicos que hacer de la colada una experiencia más apetecible. Se venden en España a través de www.jcapotecari.com.

The Laundress Cortesía

También los materiales vegetales sustituyen a las tradicionales bayetas. Reutilizables y biodegradables 'Superscandi' reduce la cantidad de residuos domésticos. Y es que, usar una bayeta evita malgastar un equivalente a 25 rollos de papel de cocina tradicional, lo que supone una alternativa más asequible, económica y medioambiental. Su tejido evita la acumulación de olores y ha sido diseñada para el secado rápido.

Superscandi Cortesía

El consumo energético mínimo y responsable es la otra alternativa sostenible en el hogar. Electrodomésticos que como la nueva plancha de Ufesa PV3500 ECO son fabricados con procesos de proximidad en España y disponen de una posición ECO. En este caso supone un ahorro de hasta un 25% de energía y un 35% de agua en comparación con una plancha tradicional.