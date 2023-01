No se le llama silenciosa porque pase desapercibida o no manifieste síntomas. Se la denomina así porque muchas mujeres no saben muy bien qué es e, incluso, algunas la normalizan. A pesar de esto, afecta a más de 2 millones de mujeres en España, como afirma la Asociación de Afectadas.

Esta es otra de las enfermedades que solo padecen las mujeres y alrededor de la que parece haber un gran tabú. Así, los síntomas se silencian y se sufren en la intimidad. Es verdad que todavía es una gran desconocida, incluso para los profesionales de la salud que no saben determinar sus causas exactas. Pero, esto no quiere decir que no se pueda tratar para mejorar la calidad de vida de las pacientes.

Síntomas que pueden confundir

Quizás, el mayor problema de esta enfermedad silenciosa es que suele vincularse con la menstruación, de hecho, suele manifestarse cuando la regla aparece. Esto provoca que la intensidad de sus síntomas se relativicen y que no se acuda al médico para pedir ayuda. Pues, la regla tiene que doler mucho, ¿o no? Así pues hay muchas mujeres que sufren Endometriosis y piensan que se trata de una 'regla dolorosa'.

El doctor Ignacio Brunel, especialista de Ginecología y de la Unidad de Endometriosis del Hospital Quirónsalud Málaga, explica que "está muy extendida la errónea creencia de que el dolor agudo producido por la menstruación —uno de los principales síntomas— es algo normal". Por tanto, hay que saber diferenciar entre lo que es "normal" y lo que no.

¿Qué es la endometriosis?

La endometriosis aparece cuando el tejido que cubre el interior del útero (endometrio) crece fuera de este, llegando hasta los ovarios o las trompas de Falopio, por ejemplo. Este tejido tiene una función, la de ayudar a que el embrión —si se produce la fecundación de un óvulo—se implante en la cavidad del útero. Cuando esto no ocurre, ese tejido se desprende y es expulsado del cuerpo mediante la menstruación.

Cuando el tejido endometrial crece en el exterior del útero —algo que todavía no se tiene muy claro por qué ocurre— aparecen unos síntomas concretos. El doctor Ignacio Brunel explica que son "el dolor pélvico, los sangrados abundantes y la infertilidad los más frecuentes". Esto ocurre durante la regla, pero también pueden aparecer sangrados cuando esta ha terminado, lo que no habría que confundir con los sangrados intermenstruales.

El problema es que ese dolor intenso, que impide salir de la cama y que provoca que las mujeres sufran, se normaliza. Como la percepción del dolor es subjetiva, una paciente con endometriosis puede creer que tiene el umbral del dolor muy bajo y que, por eso, sufre tanto cuando le viene la regla. Pero, lo que debería hacer es acudir al ginecólogo.

El diagnóstico suele tardar muchos años

Los expertos llevan tiempo intentando darle más visibilidad a la endometriosis para que deje de ser una enfermedad silenciosa. Pues, el retraso en el diagnóstico solo prolonga el sufrimiento de las mujeres que empiezan a padecerla a edades muy tempranas. Según el doctor Ignacio Brunel, "aparece antes de los 20 años en el 50% de los casos, aunque la edad media en el diagnóstico está en torno a los 30 años". Por el momento, es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero que se puede tratar.

