Desarrollan un test de saliva capaz de detectar la endometriosis

Un equipo de científicos franceses ha desarrollado un test de microARN (miARN) capaz de detectar la endometriosis a partir de una muestra de saliva de manera precisa, barata y poco invasiva. La herramienta podría llegar a su uso clínico en breve, tras validar estos resultados en una cohorte mayor, y podría además servir como punto de partida para diseñar métodos diagnósticos capaces de detectar otras patologías.

miARN como 'firma genética de la enfermedad'

Tal y como explican en un artículo publicado en la revista científica Journal of Clinical Medicine, el miARN regula hasta un 60% de la expresión de los genes, más allá del nivel transcripcional. Esto, al menos teóricamente, lo convierte en un candidato ideal para ser empleado como marcador diagnóstico de numerosas patologías basadas en crecimientos celulares anormales.

De hecho, la idea de emplear el miARN como marcador diagnóstico para la endometriosis no es nueva; hasta ahora, no obstante, las investigaciones en este sentido no habían logrado alcanzar el resultado deseado debido a problemas metodológicos o de grupo de control.

Es por ello que estos autores se propusieron encontrar una huella de miARN en la saliva que permitiera diferenciar a las pacientes con endometriosis de las que no padecen la enfermedad, desarrollando así el primer test específico para diagnosticar la condición.

Para ello, tomaron muestras de saliva de mujeres con endometriosis diagnosticada mediante laparoscopia o resonancia magnética, y, mediante técnicas avanzadas de secuenciación genética, buscaron una secuencia que tuvieran en común y que fuera característica de la endometriosis, para lo cual emplearon un método similar en un grupo de control compuesto con mujeres con dolor pélvico pero sin la patología.

La exactitud y reproducibilidad de esta secuencia, posteriormente, fue testada en diferentes sets de datos compuestos por la misma proporción de pacientes y controles, logrando resultados consistentes.

El marcador, en concreto, arrojó una sensibilidad del 96.7% y una especificidad del 100%. Con estos valores, y tras replicarse en una cohorte mayor, el marcador podría llegar pronto a una aplicación clínica cotidiana para mejorar el diagnóstico de la enfermedad.