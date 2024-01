El mejor reumatólogo español ve en el reseteo celular lo más próximo a la cura del lupus

El reumatólogo más reputado de España según los premios Merco-OdS, Ricardo Blanco, ve en las terapias de reseteo celular "lo más próximo" a una posible cura para el lupus.

"Si se confirman estos datos preliminares en series de pacientes, sería lo más próximo a lo que podríamos denominar como el tratamiento curativo del lupus", señala Blanco en una entrevista, con motivo de su participación en el congreso 'Jóvenes investigadores en lupus del norte', que dirige durante este fin de semana en Santander.

El jefe de sección de Reumatología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander avanza que en este hospital cántabro se prevé comenzar con dos ensayos clínicos de esta terapia en los próximos meses, después de haber recibido el visto bueno de los comités éticos.

La terapia de células CART-T es un tratamiento que ya se usa en determinados tipos de cáncer y con el que ahora, varios ensayos han conseguido con éxito "curar" el lupus.

Según explica Blanco, los linfocitos B son los que generan los auto-anticuerpos que provocan el lupus, pero gracias a la terapia celular, se pueden "destruir todos" y generar nuevos linfocitos B, que no producen esos auto-anticuerpos.

"Reseteamos el sistema inmune", resume el reumatólogo, quien apunta a que los pacientes que se han "curado" con esta metodología presentan muy pocos efectos secundarios y no necesitan un tratamiento posterior con corticoides o antipalúdicos. Y es un tratamiento, prosigue, que tarda en ponerse unas horas y que solo exige unos días de vigilancia posterior.

El doctor señala que en el caso de Valdecilla, así como en otros hospitales, este tratamiento inicialmente "se va a reservar a los pacientes más graves", con los que no han funcionado las terapias convencionales. "No nos sería ético utilizar un tratamiento experimental cuando hay otros que funcionan y no son experimentales", observa.

Además, prevé que, de seguir desarrollándose, esta terapia será "probablemente la más costosa" del Sistema Nacional de Salud, por su complejidad técnica y porque solo se podrá implementar en un puñado de hospitales que cuentan con la acreditación en terapia celular de la Agencia Española del Medicamento.

Por ello, advierte de que, aunque los primeros resultados son positivos, "hay poca experiencia" en estos tratamientos. "Hay que ser terriblemente cautelosos y precavidos", incide.

Una "guerra civil" en el cuerpo

Además de la terapia celular, Valdecilla, que trata a unos 500 pacientes con lupus, tiene en marcha varios ensayos clínicos y está probando varios fármacos para mejorar la vida de las personas que padecen esta enfermedad.

El objetivo, señala, es combatir contra la "guerra civil" que supone el lupus, una enfermedad en el que "el sistema inmunológico, en vez de defendernos, nos ataca". Además, recuerda Blanco, el lupus "es la enfermedad de las mil caras" porque puede afectar teóricamente a cualquier órgano del ser humano o incluso a todos.

Al no conocer las causas del lupus, pero sí los mecanismos con los que actúa, sí existen tratamientos continuos como los que usan fármacos que combaten la malaria o inmunosupresores.

También apunta a tratamientos biológicos, que "atacan a los linfocitos que causan el lupus", aunque matiza que esta metodología "tiene sus inconvenientes", ya que dejas al paciente prácticamente sin defensas.

Por otro lado, el doctor señala que la prevalencia del lupus, que afecta a más de 82.000 personas en España y a cinco millones "se mantiene" y aunque "los métodos de detección se van mejorando".