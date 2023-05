Diez mitos sobre el lupus: verdades y mentiras según la Federación Española de Lupus

Este 10 de mayo es el Día Mundial del Lupus. Con motivo de este día internacional hacemos un repaso de las falsas creencias de esta enfermedad autoinmune que se caracteriza por la producción de anticuerpos que atacan tejidos sanos, células y órganos. "Más de 5 millones de personas padecen lupus", según la Lupus Fundation of America.

¿Cuál es la causa del lupus? No tiene causa conocida, aunque la investigación evidencia la implicación de factores genéticos, hormonas e infecciones incluso víricas. El tipo más común y habitual es el lupus eritematoso sistémico (LES), sus principales síntomas son dolor articular, erupción facial con forma de mariposa y fatiga debilitante.

Por su parte, la compañía farmacéutica GSK advierte: "El desconocimiento y la poca visibilidad de la enfermedad, precisamente, han hecho que se hayan difundido falsas realidades o mitos en torno a la patología como, por ejemplo, que el lupus es contagioso y que solo afecta a las mujeres".

1. El lupus solo afecta a mujeres

Mentira. Se cree que un 1% de la población puede tener lupus en este país, de los cuales el 90% son mujeres, principalmente entre 15 y 55 años de edad", sostienen desde la Federación Española de Lupus. Sin embargo, no es una enfermedad única de las mujeres, los hombres, niños (lupus pediátrico) y adolescentes también la pueden padecer.

2. El lupus no tiene cura

Verdad. Por el momento no existe cura para el lupus pero se puede controlar la enfermedad con un programa de tratamiento para el lupus y monitorización adecuado. De esta manera, la mayoría de los enfermos pueden disfrutar de una expectativa de vida normal. "El lupus Eritematoso Sistémico es, hoy por hoy, una enfermedad incurable del sistema inmunitario, una condición por la cuál el mecanismo de defensa de nuestro organismo comienza a atacarse a sí mismo, creando un exceso de anticuerpos en el torrente sanguíneo que causan inflamación y dañan las articulaciones, los músculos y otros órganos", mantienen desde la Federación Española del Lupus (FELUPUS).

3. El estrés afecta a los pacientes de lupus

Verdad. Desde FELUPUS aconsejan disminuir la fatiga a través del descanso y reduciendo el nivel de actividad diario, disminuir el estrés y de resolver la depresión, el dolor y la ira, así como evitar la exposición solar directa y también las luces fluorescentes.

4. El lupus es una enfermedad de la piel

Mentira. De hecho, el Lupus Eritematoso Sistémico, el más común de todos —representa el 70% de los casos— puede afectar a cualquier sistema u órgano, los más frecuentes son las articulaciones y los riñones. Pero se puede ver afectado cualquier órgano interno. Evoluciona en forma de brotes, mantienen. El Lupus Eritematoso Cutáneo es el que afecta solo a la piel. Se estima que aparece en un 10% de los casos.

5. El lupus es mortal

Mentira. El Lupus no es una enfermedad mortal universal. De hecho, con un seguimiento cercano y un tratamiento adecuado, más del 90% de enfermos tienen una expectativa de vida normal. El lupus varía en grado e intensidad. "Existen casos leves, moderados y casos severos de lupus que son más difíciles de tratar y controlar. El uso de fármacos antipalúdicos parece reducir las tasas de mortalidad", sostienen. Esto no significa que no pueda pasar por complicaciones derivadas en sus síntomas.

6. El lupus es contagioso

Mentira. El lupus no se contagia abrazándose, compartiendo comida con un afectado de lupus o dándose la mano. Desde GSK advierten: "No puedes 'coger' lupus, es una enfermedad autoinmume".

Lo que sí puede suceder —informa FELUPUS— es lo que se conoce como Lupus neonatal: "Una enfermedad poco común. Es cuando un lactante adquiere anticuerpos de su madre con lupus eritematoso sistémico. Los problemas de la piel, hígado y la sangre desaparecen en seis meses, pero el bloqueo cardíaco congénito requiere el uso de marcapasos".

7. Las mujeres con lupus no pueden quedarse embarazadas

Mentira. Una adecuada planificación y monitorización permite que muchas mujeres con lupus puedan llegar a tener un embarazo exitoso, destacan desde GSK. Por lo que acudir con a un especialista en estos casos es fundamental.

8. Hay un test rápido para diagnosticar lupus

Mentira. No hay un único test que diagnostique el lupus rápidamente, de hecho "pueden pasar varios años antes de diagnosticarse correctamente", sostiene GSK.

9. ¿Se nace con lupus?

Los científicos creen que ciertas personas tienen una “predisposición genética a padecer la enfermedad”; quiere decir que nacen con la posibilidad intrínseca de desarrollar Lupus.

"La observación de una elevada concordancia en la aparición de LES en gemelos monocigotos (entre el 15 y 57 %) y una mayor prevalencia de la enfermedad (del 5 al 12 %) entre descendientes de pacientes con LES, son compatibles con el importante papel de la genética en la patogénesis del lupus. No existe un un único gen que origine un elevado riesgo de la enfermedad", informa FELUPUS.

10. Los pacientes de lupus no pueden donar sus órganos

Mentira o por lo menos no en todos los casos. En el caso del lupus cutáneo puro, que respeta los órganos internos, la donación de órganos es perfectamente posible. En cuanto al lupus eritematoso sistémico, todo depende de los órganos afectados por la enfermedad. Las formas cutáneo-articulares de lupus no suelen ir acompañadas de daños cardíacos, pulmonares, renales o hepáticos, por lo que la donación de órganos es posible. En el caso de las formas más graves que afectan al riñón, por ejemplo, la donación de órganos no suele ser posible, informa FELUPUS.

Referencias

Cortés Verdú R, Pego-Reigosa JM, Seoane-Mato D, et al. Prevalence of systemic lupus erythematosus in Spain: higher than previously reported in other countries? Rheumatology (Oxford). 2020;59(9):2556-2562.

Lupus: definición, síntomas y tratamiento. Federación Española de Lupus (FELUPUS). Publicado en: https://www.felupus.org/que-es-el-lupus/ Consultado: 10705/2023