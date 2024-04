El positivismo 'obligado', gran enemigo para las personas con cáncer según los expertos

En España, durante 2024, está previsto que se produzcan más de 280.000 diagnósticos de cáncer según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, lo que significa un incremento del 2,6 por ciento con respecto al año pasado.

En este contexto, y a pesar de que la investigación científica avanza en la dirección correcta, habrá miles de personas que necesiten atención especializada también en el terreno psicológico, ayudando a los pacientes a hacer frente a la nueva situación, especialmente dura por los cambios que provoca.

En lo que se refiere a la mejor manera de hacer frente al cáncer, la psicooncóloga de MD Anderson Madrid, Fátima Castaño, sorprende con la opinión de los expertos en el sentido de que un positivismo exagerado e impostado puede tener más perjuicios que beneficios para el enfermo.

La importancia de mostrar las emociones negativas

Miedo, incertidumbre, tristeza o rabia son algunas de las emociones que van a formar parte del proceso vital de la persona que recibe un diagnóstico de cáncer. Son reales, naturales y necesarias en determinados momentos de la enfermedad, y como tales deben ser exteriorizadas.

Las emociones negativas deben tener cabida y darles su espacio en un proceso oncológico. Free-Photos / Pixabay

Aunque se trata de sentimientos incómodos, deben ocupar su tiempo y su espacio, y el entorno del enfermo debe saber que eso será beneficioso en el proceso de adaptación a la nueva situación. Sentir emociones negativas es inevitable, y también necesario; exteriorizarlas ayuda a drenar el dolor y a encontrar apoyos.

"Las emociones negativas son mal llamadas negativas. Cierto es que no son agradables, pero forman parte del proceso de adaptación psicológico que favorece la aceptación y el afrontamiento de una situación de crisis vital como puede ser el cáncer. Debemos permitir a los pacientes sentir y expresarse”, comenta Castaño, haciendo hincapié en que este paso contribuye a acercarnos a ellos, a buscar recursos y a sentirnos más conectados.

¿Cómo puede ayudar el entorno a un enfermo de cáncer?

Sucede que las personas cercanas al paciente oncológico no saben cómo actuar ni cómo dirigirse a ese ser querido durante el proceso. Lo primero que deben hacer es conocer las diferentes situaciones que pueden producirse y cómo actuar ante ellas de la manera correcta para ayudar, el verdadero objetivo en este caso.

Ante un diagnóstico de cáncer, es habitual que el entorno no sepa cómo actuar para 'animar' al enfermo. Pexels

La psicooncóloga de MD Anderson sugiere evitar frases manidas, disfrazadas de motivación, como pueden ser el típico 'no te preocupes', 'todo irá bien' o 'estamos contigo'. Por otra parte, conviene desterrar expresiones que hagan referencia al lenguaje bélico que empleamos a menudo pensando que ayuda.

"Debemos alejarnos del lenguaje de la lucha y la batalla, del perdedor y el ganador, que sitúa a los pacientes en una posición psicológicamente negativa. Seguimos escuchando frases hechas con las que pacientes y familiares se sienten escasamente identificados y no reflejan su realidad”, comenta Castaño.

La tiranía del positivismo, un gran error

Repetir al paciente mensajes positivistas de manera machacona no sólo no le ayuda, sino que puede empeorar su proceso de aceptación generando malestar cuando el enfermo, sin pretenderlo, relaciona tristeza y miedo con el mal curso de su patología, y positivismo con la mejoría.

Muchos pacientes confiesan al psicooncólogo que se sienten presionados porque su entorno les pide 'ser positivos' pero ellos no lo sienten así. Freepick

Si bien es cierto que mantener una actitud positiva puede proporcionar recursos para afrontar la situación y mejorar la calidad de vida del paciente oncológico, cuando se traspasan ciertos límites, y tener que ser positivo es una imposición, se generan graves problemas emocionales.

Como explica la psicóloga especializada, "en consulta vemos cómo los pacientes nos explican que sienten que no lo están haciendo lo suficientemente bien porque están transmitiendo tristeza a sus familiares, lo que les genera una presión sobreañadida. Se sienten culpables y no se permiten transmitir emociones negativas, lo que les dificulta el pedir ayuda y puede conducir a un mayor aislamiento”.

Escuchar al paciente y no dar nada por sentado

Es básico que aprendamos a escuchar al enfermo, y no temamos hacerle preguntas para conocer sus necesidades reales. "Cada persona es única. Tenemos que ajustar nuestro estilo comunicativo a sus propias circunstancias, condiciones y personalidad. Esta estrategia ayudará a que sientan a sus familiares más cercanos y presentes”, explica.

La mejor manera de conocer las necesidades del paciente oncológico, es preguntarle con naturalidad. iStockphoto

De la misma manera, si el paciente no puede o no quiere expresar sus emociones, hay que respetar su silencio, "buscando otras formas de comunicación aunque no sea verbal".

En estos casos, en los que al paciente le cuesta exteriorizar lo que siente, Castaño nos ofrece herramientas útiles para facilitar la comunicación. Escuchar y no dar nada por sentado es la primera, y preguntar abiertamente la siguiente. '¿Cómo te sientes?', '¿Qué necesitas?' son algunas de las cuestiones básicas para acercarnos.

En el caso de que haya un menor al que informar de la nueva situación, la psicooncóloga propone la sinceridad, adaptada a sus capacidades de comprensión. "Es crucial explicarles lo que está pasando, para que puedan entender la situación y sentirse partícipes. No es recomendable ocultar la información porque puede generar en ellos sentimiento de culpa, incomprensión y percepción de aislamiento y soledad", concluye la experta.

