Mito o realidad: ¿puede la música ayudarnos a reducir el dolor?

Dicen que la música amansa a las fieras y lo cierto es que tiene ciertos beneficios sobre nosotros de los que no siempre somos conscientes, de hecho, no son pocos los estudios que han investigado el efecto que esta tiene sobre el dolor. Según la Sociedad Española de Neurología, un 5% de la población en España sufre dolor diariamente y las consultas por dolor suponen el 50% de las visitas a atención primaria. Merece la pena conocer el efecto que puede tener la música sobre él y si esta puede ser una solución para ayudarnos a combatirlo.

La música tiene ciertos efectos sobre el estado de ánimo, las canciones tristes acompañan nuestros momentos de pena porque nos ayudan a sentirnos acompañados y mejor, también nos proporciona bienestar emocional. En los últimos años, se han estudiado sus efectos en la percepción del dolor, llegando a interesantes conclusiones. ¿Es la música eficaz para calmar el dolor? ¿Es eficaz para todo tipo de dolores? ¿Toda la música produce el mismo efecto?

¿Puede la música ayudarnos a reducir el dolor?

La hipoalgesia es la disminución de la sensibilidad al dolor, que se produce cuando los estímulos dolorosos son interrumpidos entre su punto de entrada al cuerpo y el momento en el que el cerebro los reconoce. Entre los factores que intervienen en la percepción del dolor, destacan el estrés, la atención o las emociones; al escuchar música, la atención cambia temporalmente hacia el sonido y se aleja del dolor.

Que la música ayuda a calmar el dolor es algo que se lleva estudiando mucho tiempo, desde los años 70, sin embargo, lo que no está tan claro es cómo funciona, es decir, los mecanismos que hacen que la música calme el dolor físico. Diversos estudios han demostrado que la eficacia de un determinado tipo de música depende de los gustos del oyente.

Un estudio reciente publicado en Frontiers in Pain Research, investigó si hay temas emocionales específicos en la música que las personas encuentran efectivos para aliviar el dolor. Para ello hicieron un experimento con personas que no padecían dolor crónico ni tomaban analgésicos de manera habitual, por lo que, con una sonda de contacto térmico, es decir, aplicando calor, se les indujo un dolor agudo.

Los resultados mostraron que solo la música favorita de los participantes producía un efecto calmante en el dolor. Estos temas eran comparados con quienes escuchaban música relajante desconocida, versiones codificadas de su música preferida (que resultaban en un batiburrillo ruidoso) o el silencio. Además, los investigadores encontraron que si las canciones seleccionadas provocaban ‘escalofríos musicales’, la sensación analgésica era mayor.

También se descubrió que las canciones tristes que relataban experiencias agridulces y emotivas tenían un mayor efecto calmante para quienes las escuchaban que si los temas eran tranquilizadores o alegres. Una vez conocidos estos resultados, se abren nuevas puertas a seguir investigando, por ejemplo, para saber si los resultados serían iguales con otro tipo de dolor.

La música influye en las emociones

La música tiene la capacidad de provocar y evocar emociones en quien la escucha, pero esta relación no es sencilla de explicar, pues la misma melodía puede despertar sentimientos diferentes en función de quien la escuche. La música activa el sistema de recompensa del cerebro, lo que hace que se liberen neurotransmisores como la dopamina, asociada al placer y la felicidad. También puede afectar a nuestras emociones evocando recuerdos.

