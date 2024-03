El motivo por el que puedes sentir ansiedad o irritabilidad el día después de beber

Salir da cañas o acompañar la comida con vino es algo habitual en España, muchos afirman incluso que estas costumbres forman parte de nuestra cultura. No hay que dejar de tener en cuenta que un consumo excesivo de alcohol puede ser altamente perjudicial para la salud, además de poder crear una adicción, las personas que consumen alcohol de forma frecuente tienen más posibilidades de desarrollar enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer, entre muchos de los riesgos que supone beber alcohol.

La aparición de sensaciones desagradables después de beber como la irritabilidad y la ansiedad, sumados a otros signos clásicos de la resaca, son signos de alarma ante la llamada “ansiedad por resaca”.

¿Qué es la ansiedad por resaca?

Se trata de un conjunto de sensaciones irritantes que se manifiestan el día después de beber y que invaden tanto cuerpo como mente de quien la padece. La ansiedad por resaca es una mezcla entre resaca y ansiedad, como su propio nombre indica.

El arrepentimiento, la vergüenza y el bochorno son algunas de las señales de este trastorno, que sumados a otros síntomas clásicos de la resaca, como el dolor de cabeza y las nauseas puede llegar a ser especialmente repulsivo.

¿Quién puede sufrir ansiedad por resaca?

Cualquier persona que se exceda bebiendo puede experimentar la llamada ansiedad por resaca al día siguiente. Bien es cierto que, las personas propensas a la depresión tienen son individuos de riesgo. Además, la ansiedad por resaca puede agravar algunos de los síntomas de la depresión como la falta de interés, los pensamientos invasivos y la sensación de impotencia, entre otros.

Las personas inseguras o depresivas utilizan el alcohol en algunas ocasiones para sobrellevar ciertas situaciones que les superan. Algunas investigaciones han demostrado que cuántos más síntomas depresivos o de ansiedad existan, más graves serán las resacas, ya que el estado de ánimo y la personalidad son aspectos que influyen.

Relación entre el alcohol y la ansiedad

La explicación científica se basa en que el alcohol ingerido se une a los receptores del ácido gamma-aminobutírico (GABA), sustancias químicas del cerebro, el resultado es un efecto calmante para la persona que ha bebido. Pero, a medida que transcurre el tiempo el alcohol aumenta los receptores de glutamato, otro tipo de sustancias químicas que tienen la función de excitar y contribuye a la aparición de la ansiedad.

Una persona con un trastorno de ansiedad. Vladimir Cosic

El consumo de alcohol puede derivar en una adicción grave, esta dependencia viene acompañada del llamado síndrome de abstinencia, comúnmente conocido como mono, uno de los desencadenantes de síntomas de ansiedad.

Beber alcohol libera cortisol, la hormona del estrés. Un aumento significativo del cortisol reduce significativamente la capacidad de regular las emociones.

¿Cómo aliviar la ansiedad por el alcohol?

La autocompasión es clave para paliar los remordimiento y la vergüenza que se pueden llegar a sentir después de beber. Distintas investigaciones han demostrado que la autocompasión ayuda a reducir los síntomas de ansiedad y depresión, es importante tratarnos bien a nosotros mismos y trabajar en el amor propio.

Tratar los síntomas físicos de la resaca mediante la hidratación o el descanso son buenas tácticas para calmar la "ansiedad por resaca".

El ejercicio físico puede ser un gran aliado para aliviar la ansiedad por alcohol, incluso puede llegar a ser la solución definitiva si conseguimos que forme parte de nuestra rutina. La meditación y el yoga son dos prácticas ideales en este sentido.

