¿Cuándo se considera que una persona es alcohólica? Señales de alerta según los expertos

Según la OMS, el alcoholismo se define “como cualquier deterioro en el funcionamiento físico, mental o social de una persona, cuya naturaleza permita inferir razonablemente que el alcohol es una parte del nexo causal que provoca dicho trastorno”. El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por la población de nuestro país, según la Encuesta sobre alcohol y drogas en España recogida por el Ministerio de Sanidad.

Un consumo moderado de esta sustancia no suele ser peligroso, pero un consumo excesivo suele estar relacionado con un aumento del riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, así como enfermedades del hígado, daños en el cerebro y otros órganos; el alcohol también aumenta el riesgo de muerte por accidentes automovilísticos, lesiones, homicidios y suicidios. Para el diagnóstico de este problema es fundamental el apoyo familiar, porque los pacientes no siempre buscan ayuda por sí mismos, por eso conocer las señales de alerta puede ayudar a detectarlo.

Señales de alerta: cómo saber si una persona es alcohólica

El consumo de alcohol 'recomendado' para hombres y mujeres es diferente. iStockphoto

El alcoholismo es una enfermedad crónica y progresiva que se caracteriza por el consumo compulsivo, excesivo y descontrolado de alcohol que genera cambios en el comportamiento de quien la padece. No todo el mundo es capaz de identificar y reconocer que su consumo de alcohol se está convirtiendo en una adicción, por lo que hay que estar pendiente de ciertas señales que pueden ayudar a dar la voz de alarma (aunque no tienen por qué ser definitivas y, por supuesto, no sustituyen a un diagnóstico profesional).

Deseo de beber constantemente . Uno de los síntomas del alcoholismo es el constante deseo de beber, aunque este no sea consciente.

. Uno de los síntomas del alcoholismo es el constante deseo de beber, aunque este no sea consciente. La mayoría de sus actividades implican beber . “Quien sufre de alcoholismo normaliza el estado de embriaguez en prácticamente todos los aspectos de su vida”, recuerdan los profesionales del Instituto Europeo Alfi, especialistas en adicciones. “Estar ebrios genera una sensación de placer tan grande que puede volverse más importante que comer o dormir”. Beben en cualquier momento, de camino a casa, en una reunión importante… incluso cuando la situación no es segura.

. “Quien sufre de alcoholismo normaliza el estado de embriaguez en prácticamente todos los aspectos de su vida”, recuerdan los profesionales del Instituto Europeo Alfi, especialistas en adicciones. “Estar ebrios genera una sensación de placer tan grande que puede volverse más importante que comer o dormir”. Beben en cualquier momento, de camino a casa, en una reunión importante… incluso cuando la situación no es segura. Tolerancia . Si la misma cantidad de alcohol antes duraba más tiempo, puede ser señal de un problema. Los alcohólicos tienden a aumentar la ingesta progresivamente.

. Si la misma cantidad de alcohol antes duraba más tiempo, puede ser señal de un problema. Los alcohólicos tienden a aumentar la ingesta progresivamente. Descuida responsabilidades. “Abandonas progresivamente tus responsabilidades sociales, laborales o de estudios”, señalan desde la Clínica López Ibor. “Pasan más horas bebiendo que realizando otras tareas”. Beber se convierte en su prioridad.

Cambios emocionales que se manifiestan como irritabilidad, agresividad, angustia y tensión, incluso en estado de sobriedad. Se producen cambios en el carácter, indiferencia y frialdad en la convivencia, distanciamiento a la hora de compartir.

que se manifiestan como irritabilidad, agresividad, angustia y tensión, incluso en estado de sobriedad. Se producen cambios en el carácter, indiferencia y frialdad en la convivencia, distanciamiento a la hora de compartir. Cambios físicos . Aunque en las primeras etapas de la enfermedad los cambios son más conductuales y emocionales, no tardan en aparecer algunos cambios físicos, como aumento o pérdida de peso. Se tiende a descuidar la apariencia personal y se produce una falta de concentración. También pueden aparecer problemas de salud, como síntomas de cirrosis hepática, que amarillea la piel, entre otros efectos.

. Aunque en las primeras etapas de la enfermedad los cambios son más conductuales y emocionales, no tardan en aparecer algunos cambios físicos, como aumento o pérdida de peso. Se tiende a descuidar la apariencia personal y se produce una falta de concentración. También pueden aparecer problemas de salud, como síntomas de cirrosis hepática, que amarillea la piel, entre otros efectos. Síndrome de abstinencia. Si al dejar el alcohol durante un tiempo aparecen síntomas del síndrome de abstinencia, como ansiedad, fiebre, sudores, insomnio… se trata de una adicción, algo que también se verá claro si al intentar dejarlo se vuelve a caer. Será necesaria la ayuda de profesionales.

Causas y factores de riesgo más habituales

Cuándo se considera que una persona es alcohólica. Pixabay/dachakrapan

Las causas del alcoholismo pueden asociarse con una suma de factores psicológicos y ambientales o del entorno, pero también genéticos, en algunas personas el alcohol tiene un impacto mayor y más fuerte. Con el tiempo, ese consumo excesivo puede cambiar el funcionamiento de algunas áreas del cerebro asociadas con la experiencia de placer, lo que hace que aumente el consumo para recuperar sentimientos positivos o calmar los negativos.

Entre los factores de riesgo para el alcoholismo están los antecedentes familiares, pero también la depresión y otros problemas de salud mental, antecedentes de traumas, tanto emocionales como de otro tipo, o los factores sociales y culturales. También comenzar a consumir a una edad temprana o consumir de manera constante a lo largo del tiempo.

Según el Instituto Nacional para el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo, se considera que un consumo de alcohol moderado es, en las mujeres, de 3 bebidas en un día o 7 en una semana, y en los hombres, de máximo 4 bebidas en un día y 14 en una semana. Cada persona es diferente y no siempre resulta sencillo ver las señales o aceptar que se tiene un problema, por eso buscar ayuda profesional es esencial.

Referencias

Trastorno por consumo de alcohol - síntomas y causas - Mayo Clinic. (2022, 18 mayo). https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/alcohol-use-disorder/symptoms-causes/syc-20369243

National Library of Medicine. (s. f.-m). Trastorno por consumo de alcohol. https://medlineplus.gov/spanish/alcoholusedisorderaud.html

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.