Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si dejas de tomar alcohol durante 21 días

Nadie duda ya de que el alcohol es una de las sustancias más perjudiciales para la salud, y que dejarlo es un reto para muchas personas en todo el mundo. Pero lo bueno es que tomar esta decisión reporta beneficios casi de inmediato.

La doctora Harriet Bradley, directora médica del proveedor de atención médica digital Livi, ha relatado al Daily Mail cuáles son los beneficios en nuestro cuerpo de dejar el alcohol conforme avanza el tiempo.

Primera semana

Sueño mejorado: Bradley dice: "El alcohol hace que tengamos un sueño REM (movimiento ocular rápido) menos reparador. Eso significa que te despiertas sintiéndose menos descansado y eres más propenso a la somnolencia diurna. Algunos estudios sugieren que el sueño REM beneficia el aprendizaje, la memoria y el estado de ánimo. Tu ciclo REM generalmente vuelve a la normalidad después de una semana, por lo que debes esperar ver una mejora en tu función cognitiva y estado de ánimo, además de sentirte más descansado"

Más hidratado: Bradley dice: "El alcohol es un diurético, lo que significa que si no bebes suficiente agua con alcohol, puedes deshidratarte rápidamente. Esto se debe a que el alcohol hace que tu cuerpo elimine líquidos de la sangre a través del sistema renal a un ritmo mucho más rápido que otros líquidos".

"En la primera semana después de dejar el alcohol, y siempre que bebas mucha agua, deberías ver mejores niveles de hidratación, lo que significa menos dolores de cabeza, más energía y un mejor rendimiento físico", explica.

Mejor concentración: "Cuando bebes, pierdes alrededor de cuatro veces más líquido de lo que bebiste inicialmente, lo que te deshidrata gravemente. La deshidratación puede causar dolores de cabeza, afectar la función nerviosa y muscular y causar dolores de cabeza, fatiga y náuseas. Cuando deje de beber, encontrará que tiene menos dolores de cabeza y mucha más energía durante el día. También podrá concentrarse en las tareas de forma mucho más fácil y rápida", dice la experta.

Segunda semana

Reflujo ácido mejorado: Bradle dice: "La producción de ácido estomacal a menudo aumenta cuando se consume alcohol, y a veces impide tu capacidad para deshacerte de las bacterias. Esto puede causar que el revestimiento del estómago se dañe, dando lugar a complicaciones dañinas del reflujo, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)".

"Sin embargo, la mayoría de los síntomas relacionados con el ácido, como el reflujo, generalmente comenzarán a mejorar dos semanas después de dejar el alcohol, ya que el revestimiento del estómago se normaliza y la producción de ácido se estabiliza", explica.

Tercera semana

Se revierte el daño hepático: "Un hígado sano debe contener una pequeña cantidad de grasa. La ingesta excesiva de alcohol puede provocar la enfermedad del hígado graso relacionada con el alcohol, pero esto a menudo es reversible y puede mejorar a medida que el hígado se regenera", dice Bradley.

"Dejar el alcohol durante unas semanas permite que el hígado se recupere, detenga la inflamación y reduzca los depósitos de grasa. La ingesta excesiva de alcohol a largo plazo puede provocar cirrosis hepática, una afección potencialmente mortal en la que el daño no es reversible", añade.

Pérdida de peso: "El alcohol contiene muchas calorías. Una copa de vino estándar de 175 ml contiene 133 calorías, mientras que una pinta de cerveza al 5% contiene 239 calorías, aproximadamente lo mismo que una chocolatina Mars.

"Dejar el alcohol durante unas semanas, combinado con una dieta saludable, es una buena forma de perder algo de peso. Pero dejar el alcohol también puede beneficiar tu cintura de otras maneras. Debería facilitarte la elección de alimentos saludables y es más probable que estés motivado para hacer ejercicio, especialmente si también duermes mejor", dice la experta.

Mejor humor: "La regulación de la dopamina en el cuerpo te ayudará a sentirte más motivado. Comenzarás a sentirte más excitable, menos ansioso y tu función de memoria comenzará a mejorar", dice.

Referencias

Monica Greep. What REALLY happens to your body if you ditch alcohol for a month: Experts reveal the health changes you'll see each week - from improved sleep in seven days to reversed liver damage. Mailonline (2021). Consultado online en https://www.dailymail.co.uk/femail/article-10045601/What-alcohol-REALLY-does-body.html el 03/03/2023