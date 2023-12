El efecto de las grandes borracheras en tu hígado: por qué los 'atracones' con la bebida son tan peligrosos para tu salud

A menudo tendemos a pensar que los problemas de salud derivados del consumo de alcohol aparecen cuando este se cronifica y se vuelve diario. Incluso, en culturas como la española hay muchas personas que limitan su consumo de alcohol a ciertas situaciones, como el salir de fiesta o estar con amigos, con la creencia de que los excesos entrañan poco riesgo que sean ocasionales.

Y, pese a que es cierto que disponemos de amplias evidencias documentando los riesgos del consumo crónico de alcohol, lo cierto es que hay estudios que han encontrado también ciertos peligros asociados al patrón de consumo basado en atracones puntuales.

El patrón de consumo como indicador de riesgo

Por ejemplo, un nuevo trabajo publicado en la revista científica Nature Communications por autores adscritos al University College de Londres, al Royal Free Hospital, a la Universidad de Oxford y a la Universidad de Cambridge ha concluido que ciertas personas que reúnen algunos factores genéticos de riesgo y que consumen alcohol de manera puntual pero en grandes cantidades tienen hasta seis veces más riesgo de desarrollar cirrosis (una peligrosa enfermedad del hígado que puede ser letal y que a menudo aparece como consecuencia del consumo excesivo de alcohol) que otras personas sin dicho riesgo genético que beben cantidades moderadas de manera diaria.

El artículo detalla que el riesgo se elevaba aún más entre los bebedores de 'atracones' cuando padecían diabetes de tipo 2; en aquellos que reunían los tres factores de riesgo (patrón de consumo a base de atracones, diabetes de tipo 2 y riesgo genético) el patrón de consumo parecía ser más relevante en el desarrollo de la enfermedad que el volumen de alcohol ingerido.

En conjunto, los datos parecen indicar que el patrón de consumo constituye un mejor indicador del riesgo de cirrosis que el volumen de alcohol total ingerido. Así, quienes beben mucho, rápidamente o beben para emborracharse podrían sufrir serias consecuencias para su salud hepática.

Qué significa beber en 'atracones'

El hallazgo parte del análisis de los datos de 312,599 adultos consumidores de alcohol recogidos en la base de datos UK Biobank, de los que se tuvieron en cuenta los factores de riesgo genéticos conocidos para la cirrosis, la incidencia de enfermedad hepática, los hábitos de consumo de alcohol y la cantidad total de alcohol consumida.

El Instituto Nacional del Abuso de Alcohol y el Alcoholismo de los Estados Unidos define los 'atracones' de alcohol como aquellos episodios en los que la concentración de alcohol en sangre se eleva por encima del 0.08%. En hombres, normalmente esto sucede después del consumo de cinco o más bebidas en dos horas y en mujeres después del consumo de cuatro o más bebidas durante el mismo período de tiempo.

La enfermedad hepática está entre las principales causas de muerte en el mundo; se estima que entre el 2 y el 3% de la población mundial padece cirrosis o en general enfermedad hepática. Los autores del trabajo subrayan que es especialmente importante que aquellos con antecedentes familiares estén al tanto de que están sujetos a mayor riesgo de complicaciones derivadas del consumo abusivo de alcohol.

