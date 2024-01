La paradoja de ser hipocondriaco: un estudio afirma que tienen más probabilidades de morir

Es habitual hablar de hipocondría para referirnos a las personas aprensivas, que se preocupan por su salud un poco más que el resto, tal y como se suele afirmar que alguien tiene un TOC cuando en realidad solo es un poco maniático con determinadas cosas. En realidad, gran parte de la población convive con este trastorno, al que prefieren referirse como trastorno de ansiedad por enfermedad. De hecho, según el libro Recomendaciones Terapéuticas en los Trastornos Mentales (CYESAN), el 20% de la población de España es hipocondríaca.

Un problema que padecen determinadas personas y que les hace temer por su salud, pero que paradógicamente no les ayuda a que esta sea buena y, de hecho, según un estudio publicado recientemente, tienen una mayor probabilidad de morir que aquellos que relativizan en estas cuestiones.

Hipocondría: qué es y cómo se manifiesta

La respiración agitada es un síntoma evidente de las crisis de ansiedad. Getty Images/iStockphoto

Como su nombre indica, la hipocondría o trastorno de ansiedad por enfermedad, está relacionado con la ansiedad o el miedo excesivo o irracional a padecer una enfermedad física o mental. Estas personas viven obsesionadas, observando cualquier cambio en su cuerpo que pueda ser señal de que padecen algún trastorno grave. En algunos casos, la hipocondría les impide llevar una vida normal y necesitan la ayuda de especialistas.

Una persona con trastorno de ansiedad por enfermedad vive en un estado de alerta permanente a causa de su salud. Suelen tranquilizarse ligeramente tras acudir a un médico y solicitarle todo tipo de pruebas que confirmen (o desmientan) que padecen dicha enfermedad, pero es un alivio que no dura demasiado y pronto vuelve a empezar el ciclo de preocupación. En otras ocasiones, el paciente evita por completo las visitas al médico ante el miedo a que sus sospechas se confirmen.

Quienes padecen este tipo de trastorno, suelen ir al médico con frecuencia, pero también ponen en duda las evaluaciones médicas que no confirman sus sospechas y dejan de confiar en los profesionales, pensando que no les están diciendo la verdad. También buscan información sobre enfermedades y síntomas en libros y en internet, revisan constantemente sus síntomas y tienden a automedicarse.

Esta situación de angustia constante suele dar lugar a problemas para conciliar el sueño y para concentrarse, también pueden generar aislamiento social e incomprensión por parte de la gente que le rodea. Puede manifestarse también con dolores musculares o de cabeza, mareos, opresión torácica o taquicardias.

¿Los hipocondriacos tienen más probabilidades de morir?

Un médico atiende a un paciente. Europa Press

El Instituto Karolinska de Suecia ha estado estudiando esto en los últimos años y ha llegado a la conclusión de que las personas hipocondriacas tienen una mayor probabilidad de morir. El estudio, publicado en JAMA (Journal of the American Medical Association), analizó datos de 42.000 personas, de las cuales mil tenían trastorno de ansiedad por enfermedad. Se llegó a la conclusión de que estos morían cinco años más jóvenes que quienes no se preocupaban tanto. Aumentaba el riesgo de muerte tanto por causas naturales como por causas no naturales.

Las principales causas de muerte natural fueron cardiovasculares, respiratorias y desconocidas; la principal causa de muerte no natural fue el suicidio. Esto lo explicaron por la asociación que existe entre el suicidio y las personas con trastornos psiquiátricos, un riesgo que aumenta con la enfermedad.

Además, las personas hipocondriacas tienden a sentirse estigmatizadas y desestimadas, además esta enfermedad puede resultar debilitante, porque quien la padece pasa mucho tiempo preocupada y visitando diferentes hospitales y centros médicos, lo que puede aumentar la ansiedad y la depresión.

El aumento del riesgo por causas naturales es más complicado de explicar, aunque se piensa que podría estar relacionado con el estilo de vida: el consumo de alcohol, tabaco y drogas es más común en personas ansiosas y en aquellas con un trastorno psiquiátrico.

