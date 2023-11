El problema de la falta de sueño: aumenta la sensibilidad al dolor

Los problemas de sueño son muy comunes en nuestro país: según datos de la Sociedad Española de Neurología, en España hasta un 48% de la población adulta no tiene un sueño de calidad.

Esto tiene implicaciones muy importantes para la Salud Pública, teniendo en cuenta que la falta de sueño impacta de manera determinante en diversos problemas de salud. Adicionalmente, quienes no duermen lo suficiente experimentan con mayor frecuencia fenómenos como dolores de cabeza, migrañas, dolor corporal, dolor lumbar o incluso dolor crónico.

Por qué la falta de sueño incrementa el dolor

Y es que, tal y como expone un reciente estudio publicado en la revista científica Nature Communications, un grupo de investigadores del Hospital General de Massachusetts (Estados Unidos) han encontrado que un neurotransmisor específico disminuye en períodos de sueño insuficiente, potencialmente aumentando la sensibilidad al dolor de estas personas.

Este hallazgo se produce a través de experimentos llevados a cabo sobre modelos animales (ratones), en los que observaron que la privación de sueño provocaba disminuciones en los niveles del neurotransmidor N-araquidonoil dopamina (NADA) en un área del cerebro llamada núcleo talámico reticular. Este cambio, a su vez, provoca un aumento en la sensibilidad al dolor, lo que médicamente se denomina hiperalgesia.

Esto coincide con trabajos previos que habían encontrado que el dolor crónico (por ejemplo, el que puede aparecer en pacientes con artritis, dolor en el cuello, dolor de espalda, dolor muscular, fibromialgia, dolores de cabeza, migrañas, dolor en tejido cicatrizal, dolor asociado a cánceres, lesiones de la médula espinal o neuropatía diabética) puede ser tanto una causa como una consecuencia del sueño insuficiente.

Cómo mejorar la calidad del sueño

Estudios como este son importantes no sólo porque amplían lo que sabemos acerca de la compleja relación que existe entre el sueño y el dolor, indicando las intervenciones sobre el descanso como una posible vía en el abordaje del dolor crónico, sino también porque arrojan luz sobre algunos mecanismos específicos de la relación que eventualmente pueden convertirse en posibles dianas farmacológicas.

Mientras tanto, este trabajo proporciona nuevas evidencias sobre la importancia de cuidar la higiene del descanso para mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida. Hábitos saludables como mantener un horario de sueño más o menos fijo o evitar los dispositivos electrónicos en las horas anteriores a irnos a la cama son intervenciones que pueden ayudar mucho a nuestro bienestar.

Referencias

Ding, W., Yang, L., Shi, E. et al. The endocannabinoid N-arachidonoyl dopamine is critical for hyperalgesia induced by chronic sleep disruption. Nature Communication (2023). DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-42283-6

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.