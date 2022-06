Consultorio de Psicología: "Soy hipocondriaco y me dan ataques de ansiedad, es aterrador cuando pierdo el control de mí mismo"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Vacío laboral

PREGUNTA Tengo 27 años; he terminado mi formación en el extranjero y, de vuelta a casa, me da pánico la situación de vacío que se me crea, tengo que empezar a buscar trabajo, decidir si volver o quedarme allí, y todo me da mucho miedo.

Siento intranquilidad y a la vez una sensación de culpa constante: me pregunto qué he hecho mal para llegar a mi edad sin un trabajo estable y que me dé independencia; culpable por suponer una carga económica para mis padres (aunque ellos me dicen que no es problema).

RESPUESTA DE LA EXPERTA En estos casos en los que te encuentras con esa sensación de culpa y con muchas dudas sobre qué decidir en tu futuro conviene recibir ayuda profesional.

Son muchos los jóvenes y las personas como tú que sienten frustración por la situación que padecen y experimentan una especie de miedo y vértigo, ante la decisión final que deben adoptar. Decisión que no ves con claridad.

No se trata de culpabilizarte, eso sólo te induce a debilitarte cada día más y aumentar tu inseguridad; lo importante es poder hacer un análisis riguroso de tu situación, tus expectativas y tu realidad. Te aseguro que son muchos los jóvenes como tú que tenemos con dilemas parecidos en tratamiento.

Cerrado y seco

PREGUNTA Desde pequeño he sido una persona muy cerrada, con una personalidad seca. Y por eso, creo que es por eso, no tengo casi amistades ni relaciones sentimentales. Me gustaría cambiarlo para poder relacionarme mejor con el resto de personas pero no soy capaz. Necesito su consejo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por la situación que describes, más que consejo, lo que precisas es un entrenamiento en Habilidades Sociales. Para lograr tus objetivos y poder “abrirte” tienes que ganar en confianza y seguridad, y aprender los secretos de la comunicación interpersonal.

La buena noticia es que estos entrenamientos son muy eficaces; anímate y ya verás cómo tu realidad cambia.

Enfermedad grave

PREGUNTA Mi problema es que soy algo hipocondriaco y me dan ataques de ansiedad por las noches. Le doy vueltas y llego a creer que tengo un tumor, el coronavirus, o cualquier otra enfermedad grave.

Es aterrador cuando empiezo a perder el control de mí mismo y entro en un pensamiento de ese tipo que deriva en otros y así sucesivamente. No sé cómo parar todo esto.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Esos pensamientos activan tu SNA (Sistema Nervioso Autónomo), concretamente el “Simpático” y provocan una reacción fisiológica muy desproporcionada. Tu mente se confunde y lo que es un miedo lo vive como una realidad; una realidad grave que te genera impotencia, miedo, angustia… y desencadena ese malestar tan profundo.

En estos casos, desde la psicología, el procedimiento es muy claro. Primero entrenamos a la persona para que descubra los pensamientos que disparan sus miedos; a continuación le enseñamos a confrontar esos pensamientos por otros más objetivos, que le permitan superar ese circuito tan pernicioso, aunque en la fase en la que tú te encuentras, también convendrá aplicar otras técnicas cognitivas como Parada de Pensamiento y Autoinstrucciones.

Te doy acceso a un taller donde explico cómo llevar a efecto las técnicas que describo en 'La inutilidad del sufrimiento' (seguro que te serán de gran utilidad).