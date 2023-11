El efecto de los antiinflamatorios en los riñones

Ibuprofeno, aspirina, naproxeno... son nombres que a todos nos suenan. Y es que, el consumo de antiinflamatorios está disparado en España. Se estima que más de ocho millones de personas toman diariamente ibuprofeno y en dosis más elevadas de las recomendadas, según se pudo saber en el Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, SEFAC. Por ello, los expertos toman esto como una alerta sanitaria y ya se están empezando a tomar medidas para reducir su accesibilidad.

Desde hace años, se viene estudiando los efectos que tienen los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos también como AINEs, en los riñones. Los efectos secundarios de estas pastillas, aunque puede afectar a otros órganos como el corazón o el estómago, se focalizan sobre todo en síntomas de fallo renal. Por ello, investigadores y expertos médicos siguen instando en controlar las tomas de estos con el fin de reducir enfermedades graves en los riñones.

¿Por qué dañan los antiinflamatorios los riñones?

Que algunos antiinflamatorios sean de venta libre, hace que en ocasiones se haga uso de ellos sin pasar por un rigor médico. Dolores de cabeza, fiebre, cólicos menstruales o contracturas son mejoradas al consumirlos, pero en ocasiones las dosis tomadas son más elevadas que lo que el organismo realmente necesita para esas dolencias. Esta accesibilidad y descontrol en la cantidad que se toma, es la que puede llegar a producir efectos a largo plazo.

Los expertos estiman que las consecuencias por la toma de antiinflamatorios se producen de manera general a los seis años de tratamiento e ingestas diarias sin supervisión médica. ¿Los órganos más dañados? Los riñones. Los AINEs son tóxicos para nuestros riñones, ya que lesionan su estructura y además inhiben la producción de prostaglandinas.

Estas sustancias son mediadores celulares y se encargan de que el volumen de sangre que llegue a los riñones sean los óptimos para realizar bien su cometido. Son los órganos más sensibles, por tanto, si los antiinflamatorios empiezan a inhibir lo que produce que el riego sanguíneo le nutra para hacer su función, pronto comenzarán a dar fallos.

Nefropatía, la consecuencia más grave

La Nefropatía, que recibe el nombre también de insuficiencia renal crónica, es un daño irreversible en el funcionamiento de los riñones. Según Mayo Clinic, "debido a la acumulación de niveles peligrosos de líquido, electrolitos y desechos en el organismo", que este órgano ya no puede eliminar por sí solo. Y estos son sus síntomas:

Fatiga y debilidad.

Aumento en la frecuencia o urgencia urinaria.

Sangre en la orina.

Dolor de costado o dolor de espalda.

Disminución del gasto urinario.

Disminución de la lucidez mental, que incluye somnolencia, confusión y letargo.

Disminución de la sensibilidad, entumecimiento, sobre todo, en piernas.

Náuseas y vómitos.

Tendencia a presentar hematomas o sangrado.

Hinchazón en todo el cuerpo.

¿Qué antiinflamatorio no hace daño al riñón?

Lo cierto es que la evidencia científica no ha llegado a resultados concluyentes pese a las investigaciones llevadas a cabo, aunque la aspirina podría ser el menor inhibidor de las prostaglandinas renales. Por ello, es importante que sea un profesional médico el que evalúe el caso y el que prescriba la cantidad adecuada del antiinflamatorio. Sobre todo, en casos de nefropatía o dolor renal, el consumo de estos debe ser evitado o por lo menos controlado para que no haya una exposición prolongada.

