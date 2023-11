El dolor menstrual y el síndrome de ovario poliquístico se asocian a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares

Uno de los motivos más frecuentes de consulta ginecológica en España es el dolor durante la menstruación, que en algunos casos viene acompañado de una serie de efectos secundarios o incluso de otras patologías importantes.

Concretamente, la mayoría de las veces el dolor menstrual es simplemente una manifestación de dismenorrea, una condición que se estima que afecta hasta a un 91% de las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo. El porcentaje se reduce cuando hablamos de dolor que afecte al funcionamiento en el día a día: en este caso, se estima que lo sufre entre un 2 y un 29% de las mujeres en ese rango de edad.

Síndrome de ovario poliquístico y dismenorrea

Otra condición de la salud reproductiva común en las mujeres es el llamado síndrome de ovario poliquístico, en el que se desarrollan pequeñas bolsas de fluido pegadas a los ovarios. La prevalencia de este problema está menos clara, debido en parte a su amplio abanico de síntomas; con todo, se cree que lo padecen entre un 4 y un 21% de las mujeres.

Ahora, dos estudios preliminares presentados en las Sesiones Científicas 2023 de la Asociación Americana del Corazón (AHA) y recogidos por el portal de noticias sobre salud Medical News Today sugieren que, en mujeres en edad reproductiva, tanto la dismenorrea como el síndrome de ovario poliquístico pueden aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares

En el primero de estos trabajos, los autores estudiaron los historiales de salud de más de 55.000 mujeres de menos de 50 años de edad, de entre las cuales unas 30.000 habían recibido un diagnóstico de dismenorrea. Posteriormente, analizaron los diagnósticos de enfermedad cardíaca, tanto en un sentido general como distinguiendo entre diversas patologías específicas.

En el segundo, se tuvieron en cuenta los datos de 170.000 mujeres adolescentes, recogidos entre 2012 y 2018. En cada una de estas participantes, se anotaron la tensión sanguínea, la altura, el peso y los diagnósticos de síndrome de ovario poliquístico.

Una herramienta para establecer perfiles de riesgo

Estos dos métodos arrojaron una serie de conclusiones interesantes. Por una parte, el primer estudio encontró que las mujeres con dismenorrea tenían el doble de riesgo de padecer enfermedad cardíaca isquémica que aquellas sin la condición (más del triple en el caso de la angina de pecho). Por otra, el segundo halló que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tenían casi el triple de probabilidades de sufrir hipertensión.

El porqué de esta relación no está clara, si bien los investigadores creen que pueden intervenir factores como la susceptibilidad al estrés, los cambios en el sistema nervioso autónomo o incluso un incremento en los niveles de ciertos marcadores inflamatorios, que se ha demostrado que son un factor de riesgo tanto para los problemas en el ciclo menstrual como en las enfermedades cardiovasculares.

Sea como sea, esta clase de conclusiones permite establecer con más detalle perfiles de riesgo en las mujeres de patologías tan graves como son las cardiovasculares, y de esta manera señalar a aquellas pacientes que pueden beneficiarse de un seguimiento más estrecho y temprano o incluso de la implementación de medidas preventivas.

Referencias

Katharine Lang. Painful periods, PCOS may be tied to higher cardiovascular risk. Medical News Today (2023). Consultado online en https://www.medicalnewstoday.com/articles/painful-periods-pcos-may-be-tied-to-higher-cardiovascular-risk el 08 de noviembre de 2023.

