¿Ayuda el teletrabajo a mejorar la vida sexual de las personas?

Es una realidad que el teletrabajo ha ido ganando terreno en los últimos tiempos. Ya antes de la pandemia, según datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística INE, alrededor de un 8,3% de los ocupados en España realizaban teletrabajo, ya fuese de forma ocasional o más de la mitad de los días trabajados en 2019. En 2006 la cifra era notablemente más baja, alcanzando solo el 5,2%.

En números absolutos, esto quiere decir que alrededor de 951.000 personas realizaron teletrabajo más de la mitad de los días que trabajaron mientras que 688.700 lo hicieron de forma ocasional frente a los 19 millones de ocupados que registraba nuestro país ese año.

El teletrabajo ha llegado para quedarse y a pesar de que las cifras de contagios por coronavirus siguen disminuyendo ya son muchas las empresas que han optando por esta modalidad laboral ya sea de una forma total o parcial. Algunos de los beneficios para el trabajador son la flexibilidad horaria y la conciliación de la vida personal y laboral, pero según los expertos también puede traer ventajas en otros terrenos más íntimos como el de la sexualidad.

Según Anel Martínez y Andrés Suro, sexual coaches de MYHIXEL, startup española destinada a mejorar el bienestar íntimo masculino: “El trabajo en remoto está mejorando la vida sexual de muchos españoles”. Una mejora que como ellos mismos dicen “tiene como consecuencia un aumento en la calidad de vida, el fortalecimiento de las relaciones personales y, por consiguiente, una mayor productividad laboral”.

Los expertos explican que el teletrabajo ofrece una oportunidad para que las parejas vivan su sexualidad de una manera más plena ya que aumenta las posibilidades de encontrarse con otros y reduce el cansancio y desmotivación que que muchas personas sienten al finalizar su jornada laboral. “El cansancio derivado de la rutina laboral nos impide en muchas ocasiones disfrutar plenamente de nuestra sexualidad. Pero este desgaste puede verse reducido cuando la actividad laboral se desempeña de esta forma, al contar con una energía añadida para experimentar y dejar volar nuestra imaginación”, señalan.

Por otro lado, indican que el teletrabajo abre puertas a una mayor frecuencia de la práctica de sexo ya que “al igual que cuando se está en la oficina, también hay que realizar descansos y para aprovecharlos, mantener relaciones sexuales con la pareja o la masturbación, es una distracción más que ayuda a desconectar de los problemas y tensiones, durante un tiempo, y afrontar con más ganas, el volver a realizar nuestras tareas”.

Beneficios de una vida sexual activa

Los coaches de MYHIXEL recuerdan que una vida sexual activa aporta grandes beneficios a nivel cognitivo como la mejora de nuestra memoria y la capacidad de retención de conceptos. También destacan que ayuda a aliviar la tensión y el estrés, lo que provoca un aumento de la creatividad, la resolución de conflictos o la tranquilidad para afrontar dificultades en el trabajo, al margen de otros aspectos que benefician el estado emocional. “Ciertamente, el sexo nos aporta una serie de beneficios a nivel cognitivo, la liberación de endorfinas supone una mejora en el estado de ánimo, el sistema inmunológico y, junto a otras hormonas sexuales involucradas, influyen positivamente en los circuitos relacionados con la atención”, añaden.

Asimismo, mantener relaciones sexuales también tiene efectos positivos en cuanto a la reducción de la ansiedad, la mejora de la autoestima y del sueño. Factores que como recuerdan estos profesionales "cuando no son los apropiados, tienen una incidencia directa en el rendimiento profesional o incluso son responsables de bajas laborales”. Además, destacan que una vida íntima plena con la pareja puede suponer un aumento de la fidelidad y evitar tensiones sexuales con compañeros de la oficina.

No es cuestión de horas sino de comunicación

Los expertos también indican que la convivencia durante más horas no tiene por qué suponer un desgaste para la pareja sino “una oportunidad para combatir, disfrutar o conocer nuevas facetas del otro” y achacan este deterioro más bien a la falta de comunicación: “Es verdad que algunas familias han padecido las consecuencias negativas que se prevé que puedan ocurrir cuando el trabajar desde casa, fuerza a núcleos familiares completos a compartir tanto tiempo juntos, lo que deriva en roces, discusiones y malentendidos. Pero en realidad lo que se evidencia en estos casos no es más que un fallo de comunicación que, seguramente, se arrastra tiempo atrás y no a la posibilidad de estar en compañía durante más momentos” explican.

Ya sea para mejorar la vida sexual como la convivencia en general con la pareja, recomiendan cultivar y cuidar la comunicación, aunque esto suponga abordar temas “delicados” o controvertidos. “Conocerse y conocernos repercute positivamente en las otras esferas de la vida, lo que genera una retroalimentación positiva que nos facilita a seguir avanzando en nuestro proyecto vital” sentencian.