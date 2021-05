Olga Córdoba, psicoterapeuta de pareja: "A partir de los 60, el sexo se puede vivir con la misma pasión y actitud vital"

En la actualidad el edadismo es la tercera causa de discriminación en el mundo después del racismo y el sexismo. Por supuesto, esta actitud también afecta a la sexualidad de las personas mayores, un tema tabú para la mayoría de la sociedad. Según el estudio Seniors, pasión y sexo - realizado por Pikolin con motivo del lanzamiento de su campaña Injubilables que busca acabar con los estereotipos por razón de edad-, el 78% de la llamada Generación Boomer (mayores de 60) se sienten silenciados en temas como la pasión, el sexo o las relaciones, 8 de cada 10 piensa que "a la gente joven le da vergüenza que nuestra generación hable de sexo" y el 89% afirma que las generaciones más jóvenes subestiman sus vidas sexuales.

Sin embargo, según la misma encuesta sociológica, para dos de cada tres personas de más de 60 estos temas son igual o más importantes que hace unos años, el 68% confiesa que disfruta del sexo en igual o mayor medida que antes y el 91% defiende que, con la edad, en el sexo se prefiere la calidad a la cantidad. De todo ello hablamos con la doctora Olga Córdoba, psicoterapeuta especializada en terapias de pareja.

¿Por qué se invisibiliza el sexo a partir de una determinada edad?

En esta discriminación de las personas mayores y el sexo también hay una gran parte de discriminación a causa de género. Socialmente está bastante integrada la falsa creencia de que con la llegada de la menopausia y la pérdida de la fertilidad también acaba la vida sexual y nada más lejos de la realidad. Es verdad que hay cambios físicos, tanto en la mujer como en el hombre, pero incluso aquí hay también algo de género porque los hombres también tienen un declinar hormonal o andropausia y no se habla casi de ello. Este declinar hormonal que puede hacer que requieras adaptarte a otra intensidad pero no quiere decir para nada que disminuya el deseo sexual.

Según el estudio Seniors, pasión y sexo, el 89% de las personas mayores de 60 cree que a la gente joven le da vergüenza hablar de sexo con ellas. ¿Qué tiene que cambiar para que que este diálogo se produzca y se normalice?

Los jóvenes suelen tener una sensación al hablar de sexo como de algo prohibido porque inconscientemente les lleva sus padres y a sus padres no los ven como personas potencialmente erotizables y sexuales. Tienen un bloqueo. Esto se podría cambiar con educación sexual con los hijos desde muy pequeños, normalizando el tema de la sexualidad para que deje de ser un tabú.

De hecho es habitual que a un hijo le cueste aceptar que su padre o madre pueda rehacer su vida tras enviudar o tras una separación después de muchos años de matrimonio.

Esta creencia está en la calle. Que para las personas de una determinada edad es muy complicado que puedan rehacer su vida y volver a empezar. Y también es falso. Si alguien tiene actitud vital y mantiene la ilusión por vivir puedes volver a empezar muchas veces y a cualquier edad. Pero sí es verdad que la gente joven les ven en esa etapa de ‘pasado el ecuador de la vida’ y dan por hecho que las personas han cumplido todos sus objetivos e ilusiones y ya solo les queda dejarse llevar. Para nada. Se puede volver a empezar, vivir con pasión y actitud vital a cualquier edad.

El estudio lo deja claro. Para 2 de cada 3 personas de más de 60 los temas sexuales son igual o más importantes que hace unos años y el 68% confiesa que disfruta del sexo en igual o mayor medida que antes. ¿Cómo es el sexo a partir de los 60? ¿En qué aspectos se modifica y en cuáles mejora respecto a edades más cortas?

Los resultados son claros y sorprendentes. El sexo en mayores de 60, pasado el ecuador de la vida, sigue siendo importante, el deseo sexual se mantiene pero es verdad que es un sexo no tan rápido, precipitado, es una sexualidad más sensual. Aquí el cerebro se transforma en el órgano principal de la sexualidad a estas edades. La ternura, el cariño, la proximidad, la confianza, la intimidad... Todo esto es lo que erotizan las personas mayores. No es tanto lo físico ni algo tan intenso y rápido como cuando eres joven. Es más lento, más cálido pero no menos intenso en el sentido de lo que sientes. Mucho más sensual.

Es cierto que hay personas que pueden tener limitaciones físicas por enfermedades cardiacas u otras dificultades que aparecen a estas edades. Y bueno, te adaptas a estos cambios físicos y adaptas tu sexualidad a ello pero no disminuye el deseo. Es más, un altísimo porcentaje de personas están muy satisfechas con su sexualidad y eso se refleja en el estudio. Muchas mujeres, de hecho, descubren el placer sexual a partir de estas edades. Por un lado, desaparece el temor que muchas han sufrido durante mucho tiempo a embarazo y por otro, son personas mucho más satisfechas, mucho más seguras, con una confianza mucho mayor en sí mismas. Y acercarte a la sexualidad desde esa tranquilidad, esa escasa necesidad de controlar nada sino de dejarte llevar les hace disfrutar muchísimo. Está demostradísimo, además, que es en esta etapa cuando las personas nos sentimos más plenas, realizadas profesional y personalmente, y más descargadas de obligaciones familiares.

Cuando una idea cobra fuerza es normal que los propios afectados la ‘normalicen’. ¿Qué le diría a todas aquellas personas mayores de 60 que tienen miedo a vivir su sexualidad de una forma plena?

A las personas mayores que se dan un poco por vencidas en esta faceta de la vida más amorosa o sexual, les diría que se coloquen un poco las gafas de principiantes respecto al amor y el sexo y que experimenten como si empezaran de cero a ver qué pasa. Muchas personas a esa edad dicen ‘es que hace tanto que no tengo relaciones que es imposible’. Pues no es imposible, el despertar sexual aparece a cualquier edad. Es verdad que en estos momentos de la vida es necesario para que en ese despertar sexual haya también un despertar amoroso, que haya un sentimiento, una emoción... Pero si existe la posibilidad de sentir algo especial por alguien verán como van a despertar sexualmente sin ningún problema.

¿Por qué cree que se vende la idea de que las personas según avanzan en edad pierden el interés por el sexo cuando los datos reflejan que los y las senior quieren practicar sexo?

Pues porque estamos en una sociedad donde lo viejo se tira, donde no sirve, donde descartamos valores como la experiencia de vida, el recorrido, la madurez. Todo esto no se valora y cambiamos constantemente, queremos inmediatez y rapidez, vivir como mas rápido. En cambio, las personas mayores aprenden a vivir con una intensidad diferente, a otro ritmo, sintiendo todo mucho más despacio y esto no se valora.

¿Se le da más importancia al vínculo sentimental cuando se practica sexo a una edad madura?

En general, conforme avanzamos en edad, no solo en la sexualidad sino en la vida emocional en general, tendemos a necesitar más vínculos, más cariño, estamos más sensibles... Y a nivel sexual ya no es esa necesidad física que a veces se impone sino que el despertar sexual y el afrodisiaco a esas edades es el amor, el sentimiento y la emoción. Obviamente, también se puede tener sexo solo por sexo pero es más difícil.