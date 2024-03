El método Wim Hof y su beneficio envenenado al aplicarlo en las rutinas de ejercicio físico

Aunque el frío polar y las heladas queden muy lejos de España, hay un método llamado Wim Hof que está cogiendo cada vez más popularidad en España. Según estudios recientes, incorporar esta práctica a nuestro ejercicio diario podría tener un impacto positivo en nuestra salud. Por ello, vemos cada vez más a deportistas terminar su sesión de actividad física en agua completamente helada. Pero, es que, más allá del beneficio a nivel corporal, sus adeptos también encuentran un efecto de autocuidado y salud mental al practicarlo. No obstante, no es oro todo lo que reluce y como cualquier otra terapia o deporte también pueden existir algunos peligros. Es justo ahí cuando el beneficio se envenena.

¿Qué es el método Wim Hof?

Para quien no conozca este método de ejercicio, fue desarrollado por el propio Wim Hof, también conocido como "El Hombre de Hielo". Esta actividad combina técnicas de respiración, exposición al frío y enfoque mental para mejorar la salud y el rendimiento. Hof afirma que su método puede fortalecer el sistema inmunológico, aumentar la energía y reducir el estrés. De hecho, un reciente estudio publicado en 'PLOS ONE' ha revelado que mediante 8 ensayos los expertos descubrieron el impacto positivo de esta terapia física pero también mental.

Los resultados desvelaron así que el método Wim Hof tiene su potencial beneficio en cuestiones de reducción de la inflamación y el estrés. Esto se debe al aumento de los niveles de la epinefrina que genera el cuerpo, una adrenalina que hace que los episodios estresantes se reduzcan. Además, al realizar el método los niveles de citoquinas proinflamatorias disminuyen, favoreciendo así a la desinflamación en el organismo. No obstante, los investigadores se mantienen prudentes en confirmar este impacto positivo hasta que los estudios no sean más evaluados, ya que no realizar bien el método Wim Hof puede también producir efectos no deseados.

¿Beneficio envenenado? Posibles consecuencias



Mujer en agua helada tras actividad física. Getty Images

A pesar de los beneficios potenciales, existen riesgos significativos asociados con la práctica del Método Wim Hof, especialmente cuando se realiza sin la debida precaución. La exposición al frío extremo puede aumentar el riesgo de hipotermia, congelación e incluso arritmias cardíacas en casos extremos.

Además, la técnica de respiración rápida y profunda puede provocar mareos, desmayos e incluso hiperventilación, especialmente para aquellos con afecciones médicas subyacentes como presión arterial alta o problemas cardíacos. Es por ello que siempre se debe hacer bajo la supervisión de un experto y conocer muy bien su punto de partida y sus pasos.

¿Cómo se realiza y se practica el método Wim Hof?



Aunque en el norte de Europa hay quien practica este método en las aguas congeladas de sus lagos, en nuestro país existen bañeras con agua a bajas temperaturas donde entrar después de la respuesta inflamatoria que puede llevar un elevado ejercicio físico. Para llevarla a cabo es primordial seguir y controlar cada paso.

La práctica del método Wim Hof generalmente implica tres componentes principales: la técnica de respiración, la exposición al frío y el enfoque mental. Para comenzar, se realizan una serie de respiraciones profundas y rápidas, seguidas de una retención de la respiración durante un período corto de tiempo. Este ciclo se repite varias veces.

Método Wim Hof en bañera helada. Getty Images

La segunda parte implica la exposición al frío, que puede tomar varias formas, desde duchas frías hasta baños de hielo o simplemente pasar tiempo al aire libre en condiciones frías. La exposición al frío es fundamental para el método, ya que se cree que tiene efectos beneficiosos en el sistema cardiovascular y nervioso.

Por último, el enfoque mental es crucial. Los deportistas o personas que lo practiquen deben aprender a concentrarse en su respiración y en las sensaciones corporales, mientras mantienen una actitud de calma y aceptación.

Referencias

Almahayni, O., & Hammond, L. (2024). Does the Wim Hof Method have a beneficial impact on physiological and psychological outcomes in healthy and non-healthy participants? A systematic review. PLOS ONE, 19(3), e0286933. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286933

Hof, W. (2022). The Wim Hof method: Activate Your Potential, Transcend Your Limits. Rider.

