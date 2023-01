Los famosos se suman a la moda de los baños de hielo: ¿Cuándo son beneficiosos o perjudiciales para la salud?

Son ya varios los famosos que han declarado someterse a baños helados, una práctica que más allá de sus efectos puramente sensoriales a menudo se presenta como terapéutica y casi milagrosa. En esta lista, por ejemplo, se encuentran personalidades como el cantante británico Harry Styles, Zac Efron, Lady Gaga o las hermanas Kardashian. Muchos de ellos siguen el 'método Wim Hof', llamado así por un exatleta holandés muy responsable de la popularización de esta tendencia.

Siempre es conveniente, no obstante, poner todo tratamiento bajo estricto escrutinio, teniendo en cuenta que es de nuestra salud de lo que estamos hablando. Esto es aún más vital en el caso de aquellas 'terapias' que no se proveen en un entorno medicalizado y que no hayan pasado por los controles más estrictos de los fármacos.

Efectos positivos: evidencia reducida

Lo cierto es que de entrada sí que existen algunas razones para considerar que la práctica de los baños helados puede resultar beneficiosa para la salud.

Principalmente, la exposición repentina al frío intenso provoca vasoconstricción (contracción del ciego de los vasos sanguíneos), que lógicamente va seguida de un regreso al estado normal al volver a entrar en calor. Esto, en principio, debería suponer un cierto alivio del dolor en caso de lesión, ya que la disminución del riego sanguíneo se asocia a una reducción en la capacidad sensorial (entumecimiento) y debido a que la variación en el flujo ayuda a eliminar las acumulaciones de ácido láctico que produce el ejercicio intenso en la musculatura.

Además, los proveedores e instructores en esta técnica (denominada a menudo 'crioterapia' aseguran que tiene otra serie de efectos beneficiosos en aspectos como la función del sistema inmune. Hasta la fecha, no existen evidencias científicas que respalden estas afirmaciones.

¿Tiene riesgos?

Aunque efectivamente algunos estudios han mostrado que los baños de hielo pueden acelerar la recuperación en algunos casos de lesión, lo que sí que está claro es que es necesario tomar una serie de precauciones para evitar sufrir daños.

Debido a que una bajada excesiva de la temperatura corporal (hipotermia) puede provocar una respuesta de choque (shock térmico) en el organismo, los principales parámetros a vigilar son la temperatura del agua y el tiempo que se permanece en la misma. Ambas variables son interdependientes, por lo que no existen respuestas universales. Como referencia, se considera que en principio una persona no debería permanecer más de 5/10 minutos en agua a unos 10º para minimizar este riesgo.