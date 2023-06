Hacer ejercicio a mediodía se asocia con menor riesgo de enfermedad cardiovascular

La actividad física, junto con una alimentación saludable, es una de las medidas más eficaces para mantener un buen estado de salud y prevenir enfermedades graves como las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer o el Alzheimer. Sin embargo, con la llegada del verano en países como España, en los que el calor se puede volver peligroso, es mejor saber elegir el momento correcto. Además, un estudio destaca los beneficios de hacerlo al mediodía.

Aunque hacer ejercicio físico en cualquier momento del día es saludable, un estudio —facilitado por Actiage— ha comprobado que hacer ejercicio físico al mediodía puede ser más beneficioso.

"En este estudio se comprobó que los grupos que hicieron ejercicio físico entre las 11 y las 17 horas tenían menores riesgos de mortalidad por todas las causas y ECV (enfermedad cardiovascular), independientemente del nivel de ejercicio que hicieran", sostiene Marcelo Lewin, CEO de Actiage.

Beber agua es fundamental para mantenernos hidratados en verano. Pexels

"Incluso en modelos ajustados para diferentes variables como la edad, sexo, origen étnico, estado socioeconómico, nivel de educación, dieta, tabaquismo, consumo de alcohol, calidad del sueño y volúmenes totales de actividad física, los grupos de mediodía y horas mixtas mostraron un 28 y 26% de reducción en la mortalidad cardiovascular", explica.

¿Qué pasa si hago ejercicio en verano?



Debido al intenso calor de verano en las horas puntas, para llevar a cabo estos consejos lo mejor es hacerlo en casa, ya que son horas especialmente calurosas.

Los expertos insisten en cumplir las medidas que año tras año se recomiendan ante los posibles golpes de calor: proteger la piel con cremas solares para los rayos UV del sol, hidratarse muy bien y evitar salir en las horas de más calor, hay que intentar hacerlo a primera y a última hora del día, sobre todo para personas más vulnerables.

Hábitos de vida saludables

En cualquier caso, los expertos recomiendan una serie de hábitos saludables para llevar una vida equilibrada, evitar una enfermedad y mejorar la calidad de vida y, en definitiva, vivir mejor: hacer ejercicio en forma regular y controlar el peso, no fumar, no abusar del alcohol, consumir una dieta saludable y equilibrada, cuidar los dientes, controlar la hipertensión arterial y estar al tanto de las buenas prácticas de seguridad.

Referencias

Feng H, Yang L, Liang YY, Ai S, Liu Y, Liu Y, Jin X, Lei B, Wang J, Zheng N, Chen X, Chan JWY, Sum RKW, Chan NY, Tan X, Benedict C, Wing YK, Zhang J. Associations of timing of physical activity with all-cause and cause-specific mortality in a prospective cohort study. Nat Commun. 2023 Feb 18;14(1):930. doi: 10.1038/s41467-023-36546-5.

