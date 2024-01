Un tratamiento a base de nanorrobots desarrollado en España logra reducir en un 90% los tumores de vejiga

Cada año se diagnostican en España cerca de 22.000 casos de cáncer de vejiga; nuestro país tiene, de hecho, una de las incidencias más elevadas en todo el mundo.

Ahora, un equipo de investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, del CIC biomaGUNE de San Sebastián, del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) y de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha desarrollado un enfoque digno del clásico de la ciencia ficción Fantastic Voyage (Richard Fleischer) para abordarlo: mediante nanorrobots que se introducen en el cuerpo del paciente y que emplean la urea (uno de los componentes básicos de la orina) como 'combustible')

Robots de sílice

Tal y como detallan estos autores en el medio científico Nature Nanotechnology, estos nanorrobots constan de una base de sílice sobre la que se añaden otros componentes, incluyendo partículas emisoras de positrones (para poder monitorizar su funcionamiento mediante técnicas de imagen en los modelos animales en los que se han testado), una enzima que reacciona con la urea (la ureasa) y yodo radiactivo, un tratamiento para los tumores.

El método se testó en modelos murinos (ratones), a los que se les administró una única dosis por vía intravesical. El resultado fue de reducciones de hasta el 90% del volumen tumoral en algunos de los animales; además, sólo aquellos con tumores mostraron radiactividad significativa, y principalmente localizada en el sitio del cáncer (si bien es cierto que se observaron algunos porcentajes bajos en otros órganos, como el estómago, el hígado o los riñones).

Tras administrar el tratamiento directamente en el interior del tumor, hasta un 95% de los robots administrados se quedaban en el lugar y se destruían.

Administración localizada de fármacos

La tecnología ha sido recientemente patentada, y hay que tener en cuenta que se trata de un estudio sobre modelos animales con lo que los resultados no son inmediatamente extrapolables a seres humanos. Por ello, habrá que esperar a que se realicen ensayos clínicos antes de que esta terapia pueda llegar a usarse sobre personas.

Sin embargo, representa una buena prueba de la eficacia de los nanorrobots a la hora de administrar fármacos de manera dirigida y localizada, aumentando su efectividad y su seguridad.

En el caso concreto del cáncer de vejiga, esta técnica podría aumentar con mucho la eficacia de la radioterapia. A la espera de que se compruebe cuál es la recurrencia con el tratamiento con este método, estos resultados prometen reducir los tiempos de hospitalización y, por tanto, el coste de los tratamientos.

