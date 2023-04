Por qué el melanoma es tan mortal para los hombres... y por qué no tendría que serlo

El melanoma es la forma más letal de cáncer de piel. Es un tumor que se expande rápido, y que puede llegar a invadir los nódulos linfáticos y los vasos sanguíneos y atacar otros órganos. Es mucho más frecuente y más mortífero en los hombres que en las mujeres.

Mayor desconocimiento

Tal y como explica el medio The Washington Post, las razones de esta diferencia son variadas y complejas. Una parte, sugieren algunos estudios, podría deberse a que la piel de los hombres podría no retener los antioxidantes tan bien como la de las mujeres, lo que aumentaría efectivamente el riesgo de padecer cánceres de piel. Por otro lado, existe cierta evidencia que apunta a que los niveles más elevados de estrógenos de las mujeres podrían conferir una protección adicional a su piel.

No obstante, el factor más importante podría estar en las diferencias conductuales entre hombres y mujeres.

Por ejemplo, y de acuerdo con el periódico norteamericano, algunas encuestas han mostrado que los hombres tienden a saber menos sobre los riesgos de cáncer de piel que las mujeres y, en consecuencia, es menos probable que empleen crema solar.

A esto se suma que, según otros trabajos, los hombres tienen una tendencia mayor a trabajar y jugar en el exterior, lo que aumenta su exposición acumulada a la radiación ultravioleta del sol.

Tener pareja protege frente al cáncer de piel

Así, el medio cita una encuesta realizada por la Academia Americana de Dermatología que demostraba que los hombres estadounidenses a menudo creían que es posible tener un bronceado saludable (todos los bronceados son síntoma de cierto daño provocado por el sol a la piel) y que cierto grado de bronceado protege frente el sol.

Uno de los mejores métodos para evitar el cáncer de piel es evitar la exposición a la luz del sol. Como esto suele ser imposible, lo mejor es protegerse con lociones solares. Los expertos recomiendan mantenerse en la sombra mientras se pueda y llevar sombrero y gafas de sol.

Por otro lado, es común que los melanomas aparezcan en zonas del cuerpo en las que puede ser difícil detectarlos por uno mismo, como la parte alta de la cabeza o la espalda. Esto podría explicar por qué los hombres con pareja tienen a tener una detección más temprana y mejores pronósticos que los hombres solteros.

