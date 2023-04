Le detectaron una lumbalgia, pero no el cáncer de pulmón que la mató

El pasado lunes, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenó al Servizo Galego de Saúde por la muerte de una mujer de 56 años a la que nadie diagnosticó un cáncer de pulmón, así lo explica el medio local La voz de Galicia. Según expone el diario, el tumor solo se observó cuando se le practicó la autopsia.

A la mujer, que había acudido hasta 26 veces en solo tres meses a los distintos servicios de salud, solo se le diagnosticó una lumbalgia, para la que se le mandó un tratamiento basado en analgésicos. Como consecuencia de esto, el Sergas deberá indemnizar a la familia de la fallecida con hasta 20.000 €.

Cáncer de pulmón con metástasis en varios órganos

Los hechos sucedieron entre julio y septiembre de 2015, cuando la mujer acudió a su médico de cabecera con un fuerte dolor lumbar. Le diagnosticaron lumbalgia y le recetaron analgésicos, antiinflamatorios y seguimiento. Sin embargo, la situación iba a peor y fue a varias consultas, entre ellas, a las urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Allí le realizaron una radiografía de la columna donde no se apreciaron lesiones en los huesos, pero si otras de otro tipo, poco claros, así lo expone el medio local.

Tras esta prueba, no se realizó otra radiografía y el dolor continuó hasta que en septiembre falleció en su casa. Tras la autopsia, se halló un cáncer en el pulmón con metástasis en varios órganos. No obstante, las pruebas practicadas no aclaran que la lumbalgia sea consecuencia del tumor, pues el cáncer puede crear una metástasis en los huesos, pero la autopsia no deja claro si se investigó esta posibilidad o no.

Así, se abren dos posibilidades, que el dolor y su evolución se podían explicar como efectos secundarios al cáncer, y que tal y como señala La voz de Galicia, la mujer llevaba 30 años fumando entre diez y veinte cigarros al día, aunque la aseguradora declara que podían no guardar relación.

Ante estos casos, el tribunal llegó a la conclusión de que no se hicieron las pruebas suficientes. Igualmente, expone que no transcurrieron ni dos meses desde la primera vez que la mujer fue al médico por el dolor lumbar y su muerte. Esto indica el estado tan avanzado del tumor, para el cual las expectativas que hubiera tenido si se hubiera diagnosticado la existencia del tumor en el mes de julio eran muy pocas, expone el boletín gallego.

