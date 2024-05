¿Sabes lo que el agua puede hacer por tu salud? Hablamos de hidratación (y mucho más) con una experta

El consumo de agua en España está por debajo de la media europea, y muchos ciudadanos desconocen la importancia que tiene cumplir con la recomendación de ingesta hídrica de dos litros diarios. En primer lugar, porque este gesto regula nuestra temperatura corporal, que debe rondar los 36 o 37 grados.

Pero es que el agua, tan importante para mantener la hidratación que necesita el organismo para trabajar correctamente, cumple otras funciones como favorecer las capacidades cognitivas llevando líquido a las células y los tejidos.

Aunque a priori puede parecer una afirmación 'de cajón', lo cierto es que no le prestamos la atención necesaria, especialmente en determinadas etapas de la vida en las que se hace imprescindible un consumo extra de agua, como pueden ser el embarazo y la tercera edad.

Con el objetivo de adentrarnos en todo lo que el agua puede hacer por nuestra salud, los tipos de agua que existen y cómo se clasifican, este diario ha entrevistado a Elena Garea, directora de Nutrición y Salud de Pascual.

Estamos hechos, básicamente, de agua 'que se va vaciando'

Los seres humanos estamos constituidos, mayoritariamente, de agua. "De hecho, los bebés cuando nacen son un 75 por ciento agua y el 25 por ciento restante órganos y tejidos sólidos. Este porcentaje, a medida que vamos desarrollándonos, va disminuyendo... hasta que llegamos a la edad adulta con un 60 por ciento de agua en los hombres, y un 50-55 por ciento las mujeres", explica Garea.

El agua es importante porque a partir de él se desarrollan múltiples funciones básicas en el organismo que, si no bebemos, pueden incluso comprometer la vida.

¿Qué hace la ingesta de agua en nuestro organismo?

Gracias al consumo de agua diario nuestro cuerpo es capaz de regular la temperatura corporal. "El cuerpo es muy sensible a pequeñísimas variaciones de temperatura, y necesitamos una temperatura corporal estable que ronde los 36-37 grados. Por debajo o por encima de esas temperaturas podemos tener problemas de afectación y del correcto funcionamiento del organismo".

El agua nos ayuda a concentrarnos y mantener las funciones cognitivas en buen estado. Pexels/Vlada Karpovich

Por eso es tan importante que nuestra temperatura se mantenga estable, y eso lo conseguimos a través de la hidratación. Pero es que el agua también es básica para mantener alerta las funciones cognitivas que van, desde pensar con claridad, hasta concentrarnos y desarrollar nuestras actividades diarias. "Si no estamos convenientemente hidratados, podríamos tener problemas serios de memoria", cuenta la experta.

¿Consumimos el agua necesaria?

En España apenas hay estudios sobre este particular. "El último que recuerdo data de 2017, y decía que el agua es el líquido que más ingerimos los españoles para hidratarnos. Sin embargo, no cumplimos ni de lejos con las recomendaciones oficiales de ingesta hídrica de dos litros diarios. Un 80 por ciento de mujeres y el 85 por ciento de hombres no llegan".

La ingesta de líquidos puede ser en forma de infusiones Getty Images/iStockphoto

La Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria y Nutrición habla de la idoneidad de consumir esos dos litros de líquido. Lo deseable es que sean de agua, pero no olvidemos que también pueden proceder de sopas y caldos, infusiones, café, e incluso de algunos alimentos que contienen grandes cantidades de agua.

¿Cuándo hay que prestar especial atención a la (des)hidratación?

La nutricionista habla de que "hay determinadas etapas en la vida, fisiológicamente, en las que la ingesta de agua cobra una relevancia extraordinaria".

La leche materna tiene un 80 por ciento de agua, por lo que las embarazadas deben beber aún más. Freepik

La primera de ellas es el embarazo, momento en el que la madre está desarrollando el líquido amniótico, ese 'colchón' que protege al feto, y cuyo principal contenido es agua. Lo mismo sucede con la lactancia, puesto que la leche materna es un 80 por ciento agua, y la madre debe estar renovando esa producción constantemente.

La menopausia es otro de los periodos en los que la ingesta hídrica es clave, "porque los sofocos de repetición producen mayor sudoración y, con ella, pérdida de líquido".

Para finalizar, las personas mayores son las que tienen un mayor riesgo de sufrir deshidratación. "Sucede que en la vejez se pierde la sensación de sed, tan necesaria para alertarnos de que necesitamos hidratarnos. A los mayores hay que 'obligarles' a beber porque tienen adormecida esa sensación, a veces por la hipermedicación, otras por alteración de las funciones cognitivas fruto del deterioro".

Cómo saber si estamos sufriendo deshidratación

Como nos explica la experta, existen diferentes grados de deshidratación. "A partir de un uno por ciento de pérdida de agua del organismo ya empieza a desencadenarse el proceso, en un primer nivel con una gran sensación de sed. Si perdemos un dos por ciento, nos sobreviene la pérdida de apetito y la disminución de la memoria a corto plazo".

Si hacemos deporte debemos hidratarnos antes, durante y después MILOS ANTIC

Como podemos observar, con unas proporciones ínfimas de pérdida de líquido ya comienzan los problemas de salud. Y Garea continúa: "Si nos vamos a un 2,5 o 2,8 por ciento, se producen cambios en la capacidad cognitiva y en la atención, así como en la concentración".

Con las fases iniciales de deshidratación tiene lugar "una reducción del rendimiento físico, dolores de cabeza y somnolencia. Pero es que a partir del 6 por ciento de pérdida de agua, puede aumentar el ritmo respiratorio, hormigueo en las extremidades por la termorregulación alterada y problemas en el sistema nervioso. Cuando llegamos al 8 por ciento, estamos hablando ya de peligro de colapso en caso de que se combinen ejercicio y calor".

"Con el deporte existe la creencia de que hay que tomar agua sólo durante el ejercicio, cuando lo correcto es tomarla antes, durante y después, porque el mecanismo de reposición de agua para el organismo es un proceso que necesita tiempo, no es inmediato. Hay que hacer llegar el agua a todas las células antes", comenta la nutricionista y experta en salud.

¿Qué pasa si bebo más agua de la que debo?

La directora de Nutrición y Salud de Pascual habla de un efecto grave, sólo en el caso de que tomásemos cantidades ingentes de agua, que es muy complicado llegar a ellas.

Si bebiéramos más agua de la necesaria, se eliminarían los nutrientes y entraríamos en hiponatremia. iStockphoto

"Los riñones tienen una capacidad determinada para depurar el organismo. La mayor parte del volumen de agua que estamos excretando y que no utilizamos se produce a través del riñón, la gran depuradora".

"Cuando te pasas con la ingesta hídrica puede haber una complicación grave que se denomina Hiponatremia (bajos niveles de sodio en sangre). Claro, cuanta más cantidad de agua tienes en el cuerpo, más diluidos están los minerales, y ese déficit provoca dolores de cabeza, somnolencia, y confusión mental.

Para hidratarme mejor: ¿agua del grifo o agua mineral?

Existen diferentes tipos de agua para el consumo humano, todas válidas y potables, pero que pueden generar dudas en el consumidor, que no sabe cuál elegir. Elena Garea nos explica las tres clasificaciones y sus características.

El agua del grifo, y el agua mineral, ambas aptas para el consumo, tienen procedimientos diferentes para llegar hasta nosotros PIXABAY

"Por un lado están las aguas preparadas, que pueden tener cualquier tipo de procedencia y que se someten a diferentes tratamientos físico-químicos autorizados para eliminar microorganismos perjudiciales y poderla potabilizar. Estas aguas, que son las que recibimos a través del abastecimiento público, son las que reciben tratamiento químico para hacerlas seguras y potables".

Dentro de las minerales, hay dos grupos: aguas minerales naturales y aguas de manantial. En este caso, ambas proceden de un origen subterráneo, y en ninguna de las dos se puede aplicar ningún tratamiento químico por ley.

Las aguas de manantial "no mantienen su composición mineral constante; puede fluctuar mucho en función de las características del terreno, de la cantidad de lluvia que ha caído, de si ésta se ha concentrado en una época que concentre los minerales más o menos..."

Cuatro tipos de agua mineral natural

Las aguas minerales naturales mantienen constante su composición química, y dentro de ellas hay cuatro clasificaciones. "Primero están las de mineralización muy débil, que es el caso de Bezoya por poner un ejemplo, y que tienen que tener menos de 50 miligramos de minerales por litro. A la concentración de minerales en el agua se le llama 'residuo seco', y es la parte seca que queda de producto si evaporamos el líquido".

Dentro de las aguas minerales hay cuatro clasificaciones: de mineralización muy débil, débil, media y fuerte. S. G.

En segundo lugar están las aguas de mineralización débil, las que más se consumen en España. "En este caso el margen es muy llamativo, puesto que esta clasificación comprende las aguas que tienen entre 50 y 500 miligramos de minerales por litro. Y claro, puede haber muchas modificaciones de sabor si están más cerca de los 50 o de los 500. También depende del terreno en el que está almacenada el agua de la lluvia".

Si el agua está en una zona como la Sierra de Guadarrama, donde se sitúa el agua Bezoya, y la roca es de tipo granítico, habrá muy poca aportación de minerales al agua. Sin embargo, si ese agua está en una zona de roca caliza, el recorrido del agua arrastra más minerales y los deposita con mayor probabilidad en el manantial, donde se almacenan.

La tercera clasificación de agua mineral natural se sitúa entre los 500 y los 1.500 miligramos de minerales por litro, y se denominan de mineralización media. Si se superan los 1.500, estaremos hablando de aguas de mineralización fuerte, que son aguas que suelen llevar burbuja.

El agua mineral 'no se toca'

Para terminar de hacernos una idea sobre el agua mineral natural, su recorrido y composición, Elena Garea expone que "sólo hay tres factores que influyen en el mundo del agua mineral natural: montaña, agua y gravedad. El agua subterránea se canaliza y se transporta completamente cubierta para que esté libre de agentes externos que puedan contaminarla. No se toca, y pasa directamente al embotellado".

El agua mineral natural no recibe ningún tratamiento físico-químico: de la montaña a la envasadora. Bezoya

En el caso de Bezoya, que cumple 50 años, "nació del empeño del presidente fundador, Tomás Pascual, y su problema de cálculos renales. El médico de la época le recomendó que bebiera agua de mineralización muy débil y él, que era de Segovia, no paró hasta adquirir los derechos de explotación del manantial que la tenía allí, cerca de Ortigosa del Monte. Hasta hoy".

En España no existe aún un reconocimiento oficial de las propiedades de las aguas minerales naturales. En países europeos como Francia, por ejemplo, sí está regulado, y se considera que el agua mineral muy débil es apropiado especialmente para la preparación de alimentos infantiles.

