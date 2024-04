Kombucha: Cuáles son sus verdaderos beneficios y cuáles sus posibles riesgos

La kombucha es una bebida de origen asiático que en los últimos años se ha ido popularizando cada vez más en nuestro país. Se trata en realidad de una preparación fermentada a base de un té endulzado y una colonia de microorganismos.

Sus defensores argumentan que podría tener un gran número de diferentes beneficios para la salud, que irían desde el impacto en la salud digestiva de sus propiedades probióticas a efectos positivos sobre la circulación a pérdidas de peso corporal. No obstante, la investigación al respecto es relativamente escasa, y podrían existir ciertos riesgos.

Efectos beneficiosos

Así, sabemos que en principio la kombucha, por el proceso de fermentación mediante el que se elabora, tiene una serie de propiedades probióticas (como el contenido en bacterias de ácido láctico) que, como indica un meta-análisis sobre la cuestión publicado en European Journal of Nutrition en 2020, podrían mejorar aspectos de la salud como la digestión, la inflamación o incluso las pérdidas de peso.

También, teniendo en cuenta que su principal ingrediente es el té, podría contener muchos compuestos bioactivos, como los polifenoles, que son poderosos antioxidantes; y un estudio realizado sobre modelos animales y publicado en la revista académica Pharmaceutical Biology concluyó que puede reducir varios marcadores del riesgo de enfermedad cardíaca, como los niveles de colesterol ldl (llamado coloquialmente 'colesterol malo') y colesterol hdl ('colesterol bueno').

Quizás una de las evidencias recientes más robustas es la publicación en el medio científico PLOS Genetics de una investigación sobre modelos animales que explica que la kombucha podría ayudar a reducir la acumulación de grasa y los niveles de triglicéridos.

Posibles riesgos

El problema es que estos supuestos beneficios o bien se basan en estudios sobre animales o bien parten de propiedades genéricas de la kombucha y no de investigaciones específicas sobre la bebida realizadas sobre seres humanos. Por ello, la evidencia científica al respecto se consideraría poco robusta.

En cambio, según documenta la Clínica Mayo (Estados Unidos), el consumo de kombucha podría en algunos casos asociarse a malestar estomacal, infecciones y reacciones alérgicas, sobre todo cuando se prepara de manera casera en condiciones de higiene poco controladas. Incluso, cuando se elabora en recipientes de plomo podría existir cierto riesgo de intoxicación, ya que los ácidos producidos por la fermentación podrían desprender el plomo del esmalte.

Finalmente, y recalcando que se trata de una instancia excepcional, se ha reportado un caso de cardiotoxicidad asociada a la kombucha en el medio Anatolian Journal of Cardiology.

Al final, es cierto que tenemos motivos para pensar que la kombucha puede ser beneficiosa para nuestra salud; no obstante, hasta que vayamos recabando más evidencias que atestigüen de manera clara sus efectos positivos, la prudencia aconseja una cierta moderación a la hora de consumirla.

