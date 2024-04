Tres infusiones para ayudar a limpiar el riñón de forma natural

Los riñones son órganos vitales al encargarse de eliminar los desechos y el exceso de líquido del organismo, además de depurar "el ácido que producen las células del cuerpo" y mantener un "equilibrio saludable de agua, sales y minerales en la sangre", explican desde el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK, por sus siglas en inglés".

De tal manera que si no se consigue dicho equilibrio, "los nervios, los músculos y otros tejidos del organismo" no funcionarán correctamente. Además, los riñones también se encargan de producir hormonas que contribuyen al control de la presión arterial, a la producción de glóbulos rojos y a mantener el sistema óseo saludable.

Por esta razón, resulta esencial cuidar y proteger estos órganos mediante estilos de vida saludables y a través del control de patologías que pueden provocar una enfermedad renal, como puede ser la diabetes o la hipertensión.

¿Qué remedios naturales se pueden usar?

Una de las principales recomendaciones para mantener los riñones sanos y proceder a su limpieza es la hidratación. Beber suficiente líquido, aproximadamente dos litros de agua diarios, contribuye a la eliminación de las toxinas del organismo y previene la deshidratación.

Por otro lado, es conveniente reducir la ingesta de sal en las comidas, ya que su consumo en cantidades elevadas constituye un factor de riesgo de posibles enfermedades renales. Asimismo, para mantener los riñones limpios también hay que ingerir alimentos saludables como frutas, verduras, granos enteros o lácteos desnatados, y evitar el consumo de alcohol o el tabaquismo. Sin olvidar la práctica regular de ejercicio físico que ayuda a depurar las toxinas a través de la transpiración.

Existen algunos remedios caseros que pueden favorecer la depuración de los riñones, aunque siempre es aconsejable consultar a los profesionales sanitarios antes de consumir cualquier producto natural por si pudiera haber una contraindicación con su estado de salud.

Así, una de las infusiones naturales más populares para eliminar toxinas y desechos es la de cola de caballo. Se trata de una planta que se utiliza habitualmente para la retención de líquidos, las infecciones de las vías urinarias o la incontinencia. Tiene importantes propiedades diuréticas y por eso es una opción natural para la limpieza de los riñones, aunque no existe suficiente evidencia científica para apoyar estos usos, explican en MedlinePlus. Por ello es importante consultar al médico antes de su consumo.

El diente de león es una planta que se utiliza con fines medicinales y que puede servir para depurar el organismo por sus potentes propiedades diuréticas. Se ha utilizado tradicionalmente para incrementar la producción de orina y para la limpieza de las vías urinarias. Por otro lado, la infusión de ortiga verde puede contribuir a la retención de líquidos y a la depuración del organismo de las toxinas.