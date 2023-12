Esto es lo que el ácido corosólico puede hacer por la salud de tu cuero cabelludo

El níspero, esa fruta de la familia de las rosáceas, rico en taninos, propiedades antiinflamatorias y astringentes, se revela ahora como un potente activo que promueve el crecimiento del cabello, y fortalece la salud del cuero cabelludo. Esta fruta, cuyo mayor exportador se encuentra en España (en Callosa d'en Sarrià, provincia de Alicante), se convierte así en el aliado anticaída perfecto.

Más allá de su aportación saludable en gastronomía, las hojas del níspero esconden un secreto poderoso en forma de ácido corosólico. Y es ese principio activo el que, tras mucho estudio para dar con la fórmula perfecta, el doctor en Farmacia, cosmetólogo y creador de Twelve Beauty, Pedro Catalá utiliza en su nuevo y revolucionario tónico regenerador del cuero cabelludo, The Scalp Cure.

Así se extrae el ácido corosólico del níspero

Para averiguar todos los secretos de esta novedosa formulación a cargo de Pedro Catalá, este diario ha hablado con él.

"La cosmética natural ha evolucionado mucho, y a mí me interesa en especial lo que tiene que ver con la fitoquímica, esas moléculas que se encuentran dentro de las hojas del níspero que ahora ya se extraen con un rendimiento mucho mayor, en este caso, de ácido corosólico, el gran descubrimiento", comenta el farmacéutico.

El ácido corosólico se extrae de las hojas del níspero, muy abundante ne España. iStockphoto

En la zona en la que yo estoy, en la provincia de Alicante, no hay casa que no tenga en su patio nísperos. Pues bien, esta fruta contiene el ácido corosólico que yo he incorporado a la formulación del nuevo producto Twelve Beauty para el cabello, que funciona de maravilla. Este ingrediente se ha estudiado a fondo en Japón, y yo he querido saberlo todo sobre él".

La caída del cabello preocupa tanto a hombres como a mujeres. Cortesía.

Y es que este ácido corosólico, utilizado por primera vez en España para el crecimiento del cabello, "se ha comparado con la adenosina y el minoxidil, dos remedios tradicionales que evitan la pérdida del cabello y promueven su crecimiento. Está a ese nivel, y mejor aún, porque el extracto de níspero actúa a diferentes niveles, estimulando las proteínas que alargan la fase de crecimiento del cabello, y acortando la de caída", explica Catalá.

HPedro Catalá, farmacéutico, cosmetólogo y fundador de Twelve Beauty. C.P.

Y añade: "En Estados Unidos, los suplementos a base de ácido corosólico contra la caída del cabello se venden de maravilla, vamos, que se los quitan de las manos. Además, es un activo que funciona bien tanto en hombres como en mujeres".

El poder anticaída del ácido corosólico

"A mí siempre me gusta decir que un cabello bonito empieza desde la raíz, tratando el cuero cabelludo como merece, fortaleciéndolo y nutriéndolo. La clave está en conseguir un cuero cabelludo equilibrado, que al fin y al cabo es una extensión de nuestra piel", explica el cosmetólogo.

Extraído de las hojas de Eribotrya Japonica (o lo que es lo mismo, el níspero), el ácido corosólico ayuda a promover el crecimiento del cabello. "No hay nada casual en las fórmulas. Yo he trabajado en hospitales oncológicos mucho tiempo, y siempre tengo en mente una piel sensible reactiva a la hora de formular, como es este caso que nos ocupa".

Para evitar la ceñida del cabello, es necesario mantener un equilibrio en el cuero cabelludo. .

Diversos estudios demuestran que el ácido corosólico es capaz de bloquear la conversión de testosterona en dihiodrotestosterona (DHT), que es la hormona que causa la pérdida de cabello. Además, reduce la producción de factores que desencadenan la caída del cabello, como por ejemplo la proteína FGF-5 que participa en el ciclo del folículo capilar.

Este extracto de la hoja del níspero aumenta también el número de células capilares, la producción de sustancias que estimulan el crecimiento del cabello, y ayuda a agrandar la papila dérmica, esencial para la raíz del pelo. "Una papila dérmica más grande, hace que el cabello sea más grueso y resistente", comenta Catalá.

Ingredientes que completan la revolucionaria fórmula capilar

Para el tónico The Scalp Cure, el farmacéutico y cosmólogo nos habla de otros productos que redondean la eficacia de su formulación, "una equilibrada combinación de vitaminas, minerales y prebióticos que no sólo mejora la salud general del bulbo piloso al nutrirlo, sino que protege el cuero cabelludo del estrés oxidativo, y lo calma contra el picor y la descamación".

The Scalp Cure contiene ácido corosólico, que debe aplicarse cada día sobre el cabello mojado, o seco. T.T.B.

"Hemos añadido extracto de quinina, un ingrediente eficaz que ha sobrevivido al paso de los años; extracto de la hoja de tusilago, rico en minerales que fortalecen el cabello y reducen su rotura; extracto de aquilea, que promueve la vitalidad y el brillo natural; la inulina, poderoso prebiótico que reequilibra el microbioma del cuero cabelludo y reduce el riesgo de irritación; así como raíz de maca, que fortalece los folículos", concluye.

