Un nuevo estudio advierte del peligro de los nanoplasticos para los humanos

El plástico tiene cada vez más presencia en todos los rincones y productos de España, lo que implica un alto riesgo de salud pública. Un estudio en el que participaron más de 300 personas ha analizado el impacto real de los nanoplasticos, evidenciando el grave peligro que suponen estos diminutos fragmentos provenientes de la degradación adicional de microplásticos, o de la creación intencionada en procesos industriales.

Presencia del plástico en la tierra

Actualmente vivimos una gran desgracia a nivel global, el plástico ha invadido hasta los rincones más recónditos de la tierra, lo que supone un gran problema para el planeta y para la salud de todos los seres vivos que lo habitamos. Debido al bajo coste y la versatilidad que lo caracteriza, infinidad de productos de consumo diario se fabrican con plástico. Una alternativa sostenible y que cada vez tiene más cabida en la conciencia social, los llamados materiales residuales que sustentan la base de la economía circular y convierten el mundo en un lugar más sostenible y ecológico.

Según los últimos datos actualizados, se fabrican 370 millones de toneladas de plástico anualmente y se consumen 5 billones de bolsas de plástico en todo el mundo cada año. El informe Plastics Europe elaborado en 2021 mostró datos exactos sobre cómo se emplea el plástico producido. Un 40% de este material se utiliza para el empaquetado, casi un 30% va destinado al sector automovilístico; por su parte, la agricultura abarca un 3% del total de plástico fabricado, el resto, que siguen siendo cifras desmesuradas va destinado a múltiples sectores. La degradación del plástico es muy complicada, la gran mayoría de este material acaba convirtiéndose en microplásticos y nanoplásticos,

Presencia de residuos plásticos

La fotodegradación es el proceso que experimenta el plástico y otros materiales al estar expuestos al sol y a la atmósfera terrestre. Los microplástivos y nanoplásticos son el resultado de la fotodegradación de los materiales plásticos. Hasta un 80% de este tipo de residuos acaba en el océano, integrándose en el ecosistema marino y pasando a formar parte de la gran mayoría de alimentos que adquirimos del mar.

Un cangrejo atrapado en un vaso de plástico en el mar, en el Pasaje de Isla Verde, en Filipinas. NOEL GUEVARA / GREENPEACE / EFE

Uno de los peligros más significativos que implica la existencia de nanoplásticos es su capacidad para penetrar las membranas celulares, debido a su tamaño extremadamente reducido, inferior a 0.1 micrómetros. Los nanoplásticos pueden penetran en nuestro organismo mediante la inhalación, depositándose en los pulmones a través del aire contaminado; por la ingestión, a través de alimentos que contengan estas partículas residuales; o mediante el contacto dérmico, produciéndose la contaminación a través de la piel.

Relación entre los nanoplásticos y el sistema circulatorio

Una investigación publicada en The New England Journal of Medicine ha puesto en el punto de mira la relación que mantienen los eventos cardiovasculares y ateromas con la presencia de nanoplásticos en el ambiente y los alimentos. Advirtiendo que los seres humanos incrementamos el riesgo de padecer estas enfermedades notablemente debido a la existencia de este tipo de residuos.

El estudio estuvo compuesto por más de 300 pacientes que habían sido sometidos a una endarterectomía carotídea, es decir, un procedimiento quirúrgico para tratar la oclusión de las arterias carótidas a nivel del cuello.

Se analizaron las muestras de placa carotídea extirpadas para detectar la presencia de nanopartículas. Por otro lado, se evaluaron los biomarcadores inflamatorios mediante un ensayo inmunoenzimático y un ensayo inmunohistoquímico. En un primer lugar se investigó la posible presencia y causas de problemas cardiovasculares como, infarto de miocardio, ictus o accidente cerebrovascular. Se detectó polietileno en la placa de la arteria carótida de 150 pacientes; 31 pacientes también tenían cantidades mensurables de policloruro de vinilo. Se revelaron también la presencia de otras partículas extrañas, algunas incluían cloro.

Una mujer con obesidad sufriendo un infarto. Jessadakorn Panjarak

Los pacientes en los que se detectaron nanoplásticos dentro del ateroma presentaban un mayor riesgo de sufrir algún problema en el aparato circulatorio, en comparación con aquellos en los que no se detectaron estas sustancias.

