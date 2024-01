La importancia de no tirar las cajas de los medicamentos en el contenedor azul

Reciclar es importante, esto es algo que en España cada vez está más afianzado y, de hecho, en 2022 se recicló un 3,6% más que el año anterior, según datos de Ecoembes. Una tendencia que va a alza, aunque no conviene llegar a la ecoansiedad, y en la que todo el mundo puede poner su granito de arena, separando residuos y haciendo que tengan una nueva vida, creando a partir de ellos nuevos elementos, como textiles, mobiliario urbano o tuberías, en el caso de los envases.

Por supuesto, para que esto sea posible es necesario contar con la infraestructura adecuada, con contenedores disponibles, camiones y operarios cualificados. También es imprescindible que la gente esté bien informada, para que sepa separar en su propia casa los elementos que después tirará al contenedor correspondiente, algo que no siempre se consigue. Por ejemplo, ¿eres de los que tira la caja del medicamento al contenedor azul? Tenemos noticias.

Las cajas de medicamentos… ¿al contenedor azul?

Revisa el botiquín para reciclar medicamentos caducados.

Todos queremos ayudar a cuidar el medio ambiente y reciclar es una manera de conseguirlo, pero para eso hay que hacerlo bien. Parece lógico pensar que, siendo los envases de los medicamentos de cartón, el contenedor azul, pensado para reciclar este material, es el lugar donde deberíamos depositarlo, sin embargo, esto no es así en absoluto.

Esto ha querido explicarlo Javier Clemente, Ambientólogo especialista en Residuos, a través de su cuenta de TikTok, destinada a la divulgación sobre este tema (@todos_somos_reciclaje). En uno de los muchos vídeos y explicaciones que comparte, aclara los motivos por lo que no se debe separar la caja del envase.

Clemente explica que hay varios motivos para no tirar la caja al contenedor azul, siendo el primero de ellos que se trata de un envase de un medicamento, por lo que podría tener trazas de este, que “pueden suponer un riesgo para el medio ambiente y la salud”. Explica que lo mejor es dejar juntos la caja, el prospecto y los blísteres (tanto los llenos como los vacíos), porque, si lo hacemos así, extremos facilitando el trabajo a los operarios de las plantas de selección. La caja facilita la información del medicamento que contiene y en función de su tipología se le aplica un tratamiento y otro.

El tercer motivo es que no todo el mundo tiene los medios y herramientas para tratar este tipo de materiales y en España esto corresponde a SIGRE, que “es la entidad que tiene los medios adecuados para tratar este tipo de residuos correctamente”, por lo que les corresponde a ellos responsabilizarse de la gestión de los residuos de medicamentos y sus envases.

Hay que tener cuidado con la forma de tirar los medicamentos. Pixabay/Pexels

Así, lo mejor es llevarlo todo junto al punto SIGRE de nuestra farmacia de confianza, en lugar de volvernos locos pensando cuál es la mejor manera de reciclar este tipo de residuos.

Punto SIGRE: los medicamentos se reciclan

El Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases del Sector Farmacéutico (significado que se esconde tras las conocidas siglas SIGRE) es una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de la correcta gestión medioambiental de este tipo de residuos. No es raro encontrarnos que los medicamentos que guardamos en nuestro botiquín por si fueran necesario han expirado, de hecho esto es algo que conviene revisar de vez en cuando.

Tanto estos medicamentos caducados, como otros que ya no necesitamos, podemos llevarlos al punto SIGRE, pero no son los únicos. También recogen los envases y embalajes vacíos, jeringas precargadas y plumas o bolígrafos de insulina, los medicamentos a base de plantas medicinales que se dispensan en farmacias y otros productos de parafarmacia, de higiene o dietética, que lleven el logotipo del punto SIGRE.

No aceptan todo tipo de residuos, por ejemplo, no se pueden llevar radiografías o termómetros, prótesis, gafas o agujas, salvo las señaladas en el párrafo anterior. Tampoco materiales de cura, frascos de muestras, mascarillas, test de covid o pilas. Conviene destacar que estos puntos de entrega solo se encuentran en las farmacias, por lo que no los encontraremos en otros lugares.

Referencias

