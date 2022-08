Qué es la ecoansiedad y cómo combatirla entre los más jóvenes

Aunque el término fue acuñado hace 25 años, no ha sido hasta la última década cuando se ha empezado a hablar más de la ecoansiedad, que es la angustia o temor excesivos que produce la crisis climática mundial y la amenaza de un desastre medioambiental. Este sentimiento, que no suele ser patológico, pero que sí producir mucho malestar a nivel psicológico, es más común entre los jóvenes.

De hecho, según una encuesta publica en The Lancet, la angustia relacionada con el cambio climático está presente en el 84% de jóvenes de entre 16 a 25 años, y un 59% de ellos asegura estar muy preocupado. Esto se traduce en que más de la mitad de los jóvenes siente emociones como tristeza, ansiedad, enojo, frustración, impotencia y culpa, sentimientos que se acrecientan al considerar que los gobiernos no hacen lo suficiente para evitarlo.

Aunque preocuparse e intentar hacer algo por cambiar esta situación debería ser una obligación para todos, debemos evitar que nos produzca angustia hasta tal punto que afecte a nuestro día y nuestra salud emocional y mental, sobre todo entre los más jóvenes, a los que debemos proteger especialmente.

¿Qué hacer para evitar la ecoansiedad?

La ansiedad es ‘contagiosa’, es decir, que, si en casa un adulto la padece, es más probable que los menores de la casa la sufran. Conteniendo nuestra ansiedad primero, tendremos mucho ganado con los adolescentes y los niños de la casa. Para ello, podemos llevar a cambio una serie de estrategias para que nuestra preocupación por el planeta no nos angustie:

•Información, sí, pero con precaución. Mantenerse informado sobre el tema es importante, pero no sea el único tema del que nos informemos ni busquemos información de manea convulsiva. Sobreinformarse o buscar solo información con este problema acrecentará tu ansiedad.

•No intentes aleccionar a los demás. Una sobreinformación puede llevar también a que tus conversiones se convierten en monotema en tus reuniones sociales, con tu familia… un círculo vicioso que te hará pensar en el tema más de la cuenta. Está bien ser pedagógico, charlar si sale el tema y dar tu opinión… pero no presionando a tu entorno, y menos a los más pequeños de la casa. El ejemplo con ellos es la mejor lección.

•Quédate con lo positivo. Aunque es cierto que vamos despacio, sí se están dando pasos importantes para combatir problema como el cambio climático, tanto desde algunos gobiernos como desde las empresas.

•Haz tu parte. La mejor manera de combatir la ecoansiedad es siendo coherente y, en lugar de dejarte abandonar por el desánimo o el ‘nada vale para nada’, pon el granito de arena que crees que deberíamos poner todos para que las cosas cambien. Es decir, recicla, ahorra energía, usa transportes menos contaminantes, compra productos ecofriendly, etc.

•Que no te angustie lo que no depende de ti. Todo lo anterior, es tarea tuya, pero ni puedes actuar por los demás ni puedes frustrarte por acciones que no dependen de ti, como determinadas medidas políticas. Protesta si crees que tienes que hacerlo, fíjate dónde va tu voto… pero no te angusties por lo que ni hacen lo demás.

•Enfócate en el presente. Los efectos del cambio climático ya se notan en nuestros días, pero la ecoansiedad se produce por sucesos catastróficos que no han sucedido y que no tienen por qué suceder. Es lo que se conoce como ansiedad anticipatoria. Enfocarnos en el presente y en lo que podemos hacer hoy en lugar de en lo que puede pasar dentro de 20 años nos ahorrará mucho sufrimiento.

•Confía en el futuro y en las nuevas generaciones. Esto no significa que no hagamos nada y que dejemos que todas acciones y las decisiones las tomen otros, sino que confíenos en que las nuevas generaciones van a afrontar mejor el problema.

•Si la crisis climática y el medioambiente te generan una ansiedad que no puedes controlar o que afectan a tu vida cotidiana, relájate, medita, respira… y si no puedes solo, pide ayuda profesional para que te ayude a gestionarla.

¿Cómo gestionar la ecoansiedad en los menores?

Puesto que los niños, los adolescentes y los jóvenes son los que más ecoansiedad padecen, podemos intentar paliarla con algunos consejos:

•Escúchalos. En lugar de quitarle importancia o intentar sin más que dejen de sentirse cómo se sienten, pregúntales, escúchalos, deja que es expresen sobre lo que sienten de cara al futuro, etc. Valida sus emociones y acompáñalas sin juzgar.

•Responde de manera honesta. La solución no es esconder la verdad y que cierren los ojos a un problema que es real, pero que la información que les llegue sea objetiva, fiable y clara, pero limitada, y siempre en función de su edad. Como avanzábamos, la sobreinformación puede hacer que entren en un bucle de ansiedad de la que es difícil salir.

•Evita el catastrofismo. Los niños y los adolescentes son aún más impresionables que los adultos cuando se trata de catástrofes e imágenes impactantes, por eso debemos evitar exponerlos a imágenes o contenidos alarmantes, por ejemplo, de inundaciones, incendios… pueden saber que existen, pero sin exponerlos a las imágenes, especialmente a los niños más pequeños.

•Fomenta el optimismo y la esperanza. Si, en lugar de contarles todas las desgracias que van a ocurrir debido al cambio climático, les contamos todo lo que se está haciendo o se puede hacer para evitarlo, además de aliviar su ansiedad, les animaremos a que formen parte de la solución en lugar de pensar solo en el problema.

•Ayúdale a ser partícipes de la solución. Además de cundir con el ejemplo, podemos enseñarle a formar parte de la solución, a reciclar, a apagar las luces, a ahorrar agua, a que esté en contacto con la naturaleza para que vea todo lo que puede cuidar, etc.

Referencia científica

- Caroline Hickman, Elizabeth Marks, Panu Pihkala, Susan Clayton, Eric Lewandowski, Elouise E Mayall, Britt Wray, Catriona Mellor & Lise van Susteren. “Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey”. The lancet. Volume 5, ISSUE 12, e863-e873, December 01, 2021. https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00278-3/fulltext